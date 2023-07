Scuola media: al via la fornitura di libri di testo gratuita per gli studenti

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino anche quest’anno provvederà all’acquisto dei testi scolastici per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Mariotti”. Le famiglie scarlinesi non dovranno quindi farsi carico della spesa per i libri dei figli.

«Abbiamo attivato le procedure per la fornitura dei testi scolastici – spiegano il sindaco Francesca Travison e l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi –: l’attività che ha aderito al progetto è “Non solo carta” di viale Matteotti 47 a Scarlino Scalo. Le famiglie possono andare in libreria a ordinare i testi. Crediamo molto in questo progetto, che a nostro parere supporta i nostri cittadini in un momento in cui non è semplice affrontare le spese quotidiane».

Per poter ottenere la fornitura gratuita occorre che almeno un genitore sia residente nel Comune di Scarlino e che lo studente frequenti la scuola secondaria di primo grado “Mariotti”. La libreria farà compilare e firmare al genitore un buono.