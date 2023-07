Scuole superiori: la Provincia ha effettuato 469 interventi di manutenzione in un anno

Grosseto. Da settembre 2022 a giugno 2023 la Provincia di Grosseto ha effettuato 469 interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole superiori del territorio provinciale. Dalla cura del verde, ai lavori idraulici ed elettrici, dalla sistemazione di porte e finestre ai piccoli lavori edili.

“Accanto ai grandi progetti che sono stati finanziati con il Pnrr – spiega Cecilia Buggiani, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica –, la Provincia di Grosseto ogni anno interviene sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici dei 35 istituti superiori del territorio provinciale su cui ha competenza. Si tratta di un numero importante di immobili che hanno bisogno di continui interventi di diverso tipo ed entità, per garantire decoro, sicurezza e ambienti confortevoli per gli studenti, il personale amministrativo e i cittadini. Grazie ai sopralluoghi che nel corso dell’anno vengono effettuati dai tecnici del Servizio edilizia dell’amministrazione provinciale e grazie alla fondamentale collaborazione dei dirigenti scolastici, è possibile organizzare i lavori stabilendo delle priorità e arrecando il minor disagio possibile durante l’attività didattica.”

Gli interventi

Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, tra gli interventi richiesti dagli istituti superiori, sono state realizzate nuove aule al Liceo scientifico, all’Istituto tecnico commerciale in via De Gasperi 6/8 e al Liceo linguistico di via Nenni, a Follonica, per un investimento di 35mila euro.

È stata effettuata la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico per l’adeguamento del bar-sala ricevimenti all’istituto alberghiero di Grosseto, in via Giolitti, e piccoli lavori edili di trasformazione e adeguamento del locale ex bar all’Iis “Bernardino Lotti”, in via Martiri della Niccioleta a Massa Marittima.

Tra i lavori di manutenzione straordinaria e somma urgenza già realizzati nei mesi scorsi, ci sono la messa in sicurezza del locale al primo piano dell’istituto professionale “Del Rosso” a Orbetello, in via Roma; altri lavori di messa in sicurezza hanno interessato le aule al piano terra del Polo liceale “Pietro Aldi”, alla Cittadella dello Studente a Grosseto; e poi i lavori edili di manutenzione straordinaria della facciata esterna del Polo Bianciardi di Grosseto. A questi si aggiungono il rinnovo delle tinteggiature e dell’impianto elettrico nel laboratorio-aula didattica al Liceo “Rosmini” di Grosseto in via Porciatti. Sono stati risolti inoltre i problemi di infiltrazione d’acqua piovana all’Isis di Santa Fiora con la manutenzione della guaina impermeabilizzante. Infine, alla Cittadella dello Studente sono state sostituite le parti di recinzione ammalorate.

Sono attualmente in corso i lavori per l’adeguamento dei bagni all’istituto tecnico per geometri di Grosseto, all’Iti di Grosseto e al Liceo scientifico di Castel del Piano per 197mila euro. E sono in corso i lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione dei locali scolastici interessati da infiltrazioni di acqua al Liceo scientifico di Follonica per ulteriori 165mila euro.

I progetti finanziati con il Pnrr

“L’edilizia scolastica è per noi una priorità assoluta – dichiara Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –, sin dall’insediamento ci siamo attivati per partecipare con i progetti ai bandi del Pnrr con risultati importanti: sono stati affidati i lavori di sette progetti su cui abbiamo ricevuto il finanziamento: 1 milione di euro per l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi al ‘Fossombroni’ e 341mila euro per la manutenzione della copertura; 1 milione e 600mila euro per l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi al ‘Rosmini’ di Grosseto; 731mila euro per la manutenzione della palestra del Liceo ‘Pietro Aldi’, alla Cittadella dello Studente; 2 milioni e 900mila euro per realizzare la nuova palestra del ‘Rosmini’, alla Cittadella dello Studente di Grosseto; 965mila euro per la palestra dello ‘Zuccarelli’ a Pitigliano; il primo lotto di lavori per adeguamento alla norma antincendio all’enogastronomico di Orbetello per 250mila euro ,di cui 140mila finanziati dal Pnrr e la restante parte dalla Provincia. Sono stati finanziati e saranno affidati nei prossimi mesi i lavori per l’area sportiva all’aperto alla Cittadella dello Studente per 4milioni e 300mila euro e per l’area sportiva all’aperto in via Morandini a Follonica per 3 milioni di euro.”