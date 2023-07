Scuole dell’infanzia: il Comune incontra la dirigente scolastica

Manciano (Grosseto): Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 luglio, l’amministrazione comunale ha avuto un incontro con la dirigente scolastica, dottoressa Giuseppina Selis, sull’attuale situazione delle scuole dell’infanzia nel comune di Manciano, anche in relazione alla chiusura della scuola dell’infanzia paritaria di Manciano Santa Lucia Filippini.

L’incontro

L’amministrazione comunale, insieme alla dirigente, ha mappato le problematiche esistenti e ha comunicato l’intenzione di tutelare i suoi plessi scolastici (Manciano, Marsiliana, Montemerano e Poggio Murella) per il futuro di questo territorio, anche in virtù delle nuove iscrizioni pervenute a causa della chiusura della scuola paritaria. A tal proposito il Comune sta effettuando tutti i passaggi necessari con le gli enti competenti al fine di garantire la continuità dei servizi a tutte le famiglie. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di cercare e trovare tutte le soluzioni possibili affinchè i quattro plessi restino punto di riferimento per l’utenza.