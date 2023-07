Attivazione di tirocini per gli studenti: accordo tra Comune e Università

Grosseto. Il Comune di Grosseto continua ad impegnarsi nella promozione e nel rafforzamento della collaborazione con il mondo universitario per offrire agli studenti della provincia nuove opportunità di apprendimento.

“Siamo lieti di annunciare una nuova convenzione triennale con l’Università di Firenze per l’attuazione di tirocini curricolari – dichiarano l’assessore all’istruzione Angela Amante e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Questa iniziativa permetterà agli studenti di mettere in pratica le conoscenze acquisite e sviluppare competenze specifiche nel loro campo di studio. Crediamo fermamente che i tirocini offrano un vantaggio significativo nella formazione e nell’orientamento professionale dei nostri studenti. Continueremo a lavorare instancabilmente per fornire la migliore formazione possibile ai nostri giovani, affinché possano raggiungere i loro obiettivi e contribuire in modo significativo alla nostra comunità e alla società nel suo complesso“.