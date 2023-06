“Spazio compiti”: la biblioteca comunale lancia il servizio dedicato ai bambini

Capalbio (Grosseto). Al via il servizio “Spazio compiti” della biblioteca La Piccola.

Tutti i giovedì di luglio e settembre, dalle 17 alle 19, i bambini dai sei ai dieci anni potranno studiare con la bibliotecaria Enrica Continenza.

“Aiutare i piccoli studenti – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – nello svolgere i compiti estivi significa fornire un supporto concreto alle famiglie che, in ragione della chiusura della scuola, si trovano in maggiore difficoltà nel coniugare la vita-lavoro e la gestione dei figli minori. È inoltre un’occasione di socializzazione e di condivisione per tutti i bambini che parteciperanno all’iniziativa”.

Il servizio

Il 6, il 13 e il 27 luglio lo “Spazio compiti” si terrà alla biblioteca comunale, mentre il 20 luglio il servizio si svolgerà alla Giocheria di Capalbio Scalo. Il 7, il 21 e il 28 settembre il servizio tornerà alla biblioteca La Piccola e il 14 settembre si terrà alla Giocheria di Capalbio Scalo. “

‘Spazio compiti‘ – spiega la bibliotecaria Enrica Continenza – è un servizio rivolto ai nostri giovani studenti che hanno trovato nella biblioteca comunale un punto di riferimento importante, rappresentando un valore aggiunto per la nostra comunità. In questo modo poi si potrà, inoltre, accompagnare i bambini all’inizio del nuovo anno scolastico”.

Gli incontri sono gratuiti e su prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo bibliotecacapalbio@gmail.com o chiamare il numero 0564.1837431.