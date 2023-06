Festa di fine anno per la scuola dell’infanzia: spettacolo di Circusbandando

Campagnativo (Grosseto). Venerdì 23 giugno, alle 18, a Campagnatico, nel giardino del ristorante “La vecchia Oliviera”, per la festa di fine anno scolastico della scuola dell’infanzia, tutti i bambini, con le loro maestre e i loro genitori, partecipano allo spettacolo di Circusbandando.

In questa occasione Paco Paquito e Celestina presenteranno “Chip, Chat, Tablet e Backup!”, il mondo digitale perchè non ci faccia male, anche senza il cellulare noi possiamo respirare.

“Mondo immerso sempre più nell’era digitale, adulti e bambini, tutti in un vortice infernale…Siamo nell’epoca dell’alta tecnologia c’è ovunque un bel tasso di follia. Siamo sempre più connessi e sempre meno con noi stessi. Senza la concentrazione, sempre con più distrazione.Qui bisogna rimediare….. l’equilibrio ritrovare. Bene il mondo digitale ma che non ci faccia male. Che ci sia tempo per saltare, per rincorrersi e giocare, con il vento sulla pelle e guardare anche le stelle. Anche senza il cellulare possiam ben comunicare, anche senza il cellulare noi possiamo respirare…”

Esplorando l’affascinante, potente e travolgente mondo digitale, per imparare a conviverci nella maniera migliore con tanta musica, danza, poesia, filastrocche e clowneria, i bambini, con attenzione e grande semplicità, sono intensamente coinvolti, per diventare come sempre, con Circusbandando, veri e propri protagonisti della rappresentazione.

Per informazioni: cell. 340.2631244.