Mensa scolastica e scuolabus: iscrizioni aperte fino a fine luglio

Scarlino (Grosseto). Sono online i documenti per iscrivere gli studenti delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado alla mensa scolastica e allo scuolabus, che anche per il prossimo anno scolastico sarà gratuito.

Per i bambini del primo anno occorre presentare la domanda online, mentre per gli studenti già iscritti ai servizi non occorre rinnovare la procedura, ma è necessario segnalare solo eventuali modifiche relative alla residenza, ai percorsi dello scuolabus, alle diete o agli esoneri dal pagamento o la rinuncia.

L’iscrizione

Per accedere all’iscrizione è necessario avere lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale): per la domanda occorre andare sul sito www.comune.scarlino.gr.it, entrare nella sezione “Servizi online” e dopo cliccare su “Servizi scolastici” e “Iscrizione servizi”. Ad ogni iscritto sarà attribuito un codice Pan (Personal account number) che lo identificherà in ogni operazione, al quale verrà associato il numero di cellulare e la mail del genitore.

Le tariffe

Il servizio del trasporto scolastico resta gratuito: viene richiesto il versamento di 5 euro per il rilascio di un tesserino. Per quanto riguarda la mensa scolastica le tariffe restano invariate: i pagamenti sono in anticipo e sempre online. Per informazioni è possibile contattare la referente dell’ufficio associato Pubblica istruzione, Carla Brunese (tel. 0566.38529; e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it).