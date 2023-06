“Cooking time”: i ragazzi e le ragazze della scuola media imparano a cucinare

Follonica (Grosseto). Dolci, primi piatti e tutti i segreti degli aperitivi più sfiziosi.

Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, le ragazze e i ragazzi della classe III B della scuola media “Pacioli” di via Gorizia, a Follonica, hanno imparato a cucinare. Con il progetto “Cooking time” si sono infatti cimentati in ricette antiche e moderne, tradizionali ed esotiche e hanno riscoperto il valore della sana alimentazione. Grazie alla collaborazione con lo stimato chef Simone Cavallini e con il supporto del Cantiere Cultura, le classi della” Pacioli” hanno imparato a conoscere gli alimenti, hanno compreso cosa vuol dire stagionalità di frutta e verdura e hanno capito che cucinare è un’arte che fa bene al fisico e allo spirito.

L’iniziativa del “Cooking time” contraddistingue da alcuni anni la secondaria di primo grado “Pacioli”.

“È una esperienza – spiegano i docenti – che proponiamo molto volentieri ai nostri alunni e alle nostre alunne. La cucina offre straordinarie opportunità formative. Preparare i cibi diventa un gioco sensoriale che fa conoscere di che cosa sono fatti gli alimenti, i sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti. E non solo. È anche un modo per potenziare l’autonomia e l’autostima perché permette di sperimentare e di fare qualcosa che in genere fanno soltanto i grandi. Negli anni in cui abbiamo proposto il “Cooking time” abbiamo potuto verificare che nelle nostre alunne e nei nostri alunni migliora anche il concetto di sé e della conoscenza delle proprie possibilità, poichè, ad un lavoro pratico-operativo portato a termine, corrisponde sempre un risultato visibile e gratificante“.

“Ringraziamo Simone Cavallini e il Cantiere – concludono i docenti – per rendere possibile questa preziosa iniziativa”.

Il ricettario

Tutte le ricette preparate durante le lezioni pratiche di cucina – dalla pasta fatta a mano, ai dolci e alle torte, fino all’allestimento di un gustoso brunch – sono state raccolte in un ricettario in formato digitale.