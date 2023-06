Nido di infanzia privato, autorizzato ed accreditato: come richiedere il rimborso per le spese sostenute

Grosseto. Da oggi, lunedì 19 giugno, fino a lunedì 10 luglio sarà possibile inoltrare online la richiesta per la riduzione delle rette sostenute per la frequenza di un nido privato, autorizzato ed accreditato, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023.

Per tutte le informazioni, è possibile accedere al sito del Comune di Grosseto digitando sulla barra in alto a destra “Servizi online” e successivamente, a sinistra, sulla voce “Contributi per servizi prima infanzia” oppure cliccando al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia/

Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0564.488778 o 0564.488782.