Fine anno scolastico: festa negli asili nido comunali, consegnati diplomi e corone d’alloro

Monte Argentario (Grosseto). Come è tradizione si sono svolte nei giorni scorsi le manifestazioni che celebrano la fine dell’anno educativo e la conclusione del percorso al nido dei bambini nelle due strutture comunali dell’Argentario.

Nei giardini della “Tana degli orsetti” al Pozzarello e del “Pollicino” a Porto Ercole si sono radunati con i loro genitori tutti i bambini che hanno frequentato gli asili, sono stati 50 in quello del Pozzarello e 24 in quello di Porto Ercole. Alla presenza del sindaco Arturo Cerulli, dell’assessore alla pubblica istruzione Paola Pucino e del consigliere delegato alle scuole della frazione Raffaella Bargellini, la coordinatrice del servizio, gestito per conto del Comune da Esperia srl con il brand “Crescere insieme”, Sandra Governi ha tracciato un bilancio dell’attività e ha ringraziato tutte le educatrici, il personale ausiliario impegnato ed i genitori, ha evidenziato quanto il servizio nido sia integrato nella comunità argentarina e quanti positivi riscontri e apprezzamenti questo riceva.

Sono infatti numerose le famiglie che ogni anno chiedono di iscrivere i bambini agli asili nido comunali, la recente graduatoria redatta in base alle domande pervenute al Comune conta 36 nuovi inserimenti, tra Pozzarello e Porto Ercole, che durante il prossimo anno scolastico saranno effettuati in base al numero dei bambini che passeranno da settembre alla materna. Stessi concetti con l’impegno a mantenere alti i livelli di eccellenza raggiunti sono stati espressi dagli amministratori comunali.

Sono state due mattinate contraddistinte dalla gioia e dall’emozione dei bambini, in particolare di quelli più grandi che hanno ricevuto dal sindaco e dall’assessore la corona d’alloro ed il diploma, che segna il loro passaggio alla scuola dell’infanzia, per tutti la consegna del libro raccoglitore con i lavoretti realizzati durante l’anno ed una ricca e gustosa merenda preparata dalla cuoca dell’asilo.