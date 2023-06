“Cittadini del domani”: gli studenti in visita alla Guardia di Finanza

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La Guardia di Finanza continua l’opera di promozione della campagna di sensibilizzazione nei confronti dei “giovani cittadini” mirata al rispetto delle regole, anche di quelle connesse con l’ambiente marino per la salvaguardia del suo ecosistema dall’inquinamento e dall’eccessivo sfruttamento delle risorse. Proprio sul solco di questo percorso culturale, si inserisce il progetto, denominato “Cittadini del domani – Le sentinelle del mare”, in prosecuzione con l’evento organizzato in occasione della ricorrenza della “Giornata del mare” celebrata, ogni anno, l’11 aprile.

L’iniziativa, sollecitata e attesa dalla prima cittadina di Castiglione della Pescaia – Elena Nappi – in collaborazione con il Comando provinciale di Grosseto, retto dal Colonnello t.ST. Nicola Piccinni, e con il Comandante della sezione operativa navale di Porto Santo Stefano, Luogotenente Salvatore Masucci, ha visto la partecipazione degli alunni di alcune classi dell’Istituto comprensivo statale “Orsino Orsini” di Castiglione della Pescaia.

L’iniziativa

Nel corso delle mattinate del 5 e 6 giugno, dopo un primo momento illustrativo tenuto dal Comandante del locale reparto navale, in cui sono stati spiegati i compiti della Guardia di Finanza ed in particolare quelli attribuiti al Comparto aeronavale, tra i quali spicca l’importante ruolo di unica forza di polizia a mare, gli alunni si sono spostati verso la banchina per far visita alle unità navali giallo verdi maremmane, ormeggiate per una dimostrazione pratica delle capacità di intervento. Grande interesse il momento della dimostrazione delle unità cinofile della componente territoriale di Grosseto, che ha permesso di lanciare un messaggio positivo nel ricco contributo che fornisce, ad oggi, la collaborazione tra componenti in un delicato contesto economico sociale di ripresa post pandemica. Successivamente, gli studenti si sono diretti al campo sportivo “Idro Valdringhi”, adiacente all’Istituto scolastico, per far visita al nuovo elicottero AW169 FOC della Sezione aerea di Pisa, in cui sono state illustrate, dal Comandante delle “volpi” pisane, Ten. Col. pil. Massimo Anedda, le peculiarità e le nuove caratteristiche del nuovo aeromobile bimotore (ricerche ed interventi in zone impervie, controllo del territorio, supporto in eventi emergenziali). Il personale di Pisa si è reso testimone di innumerevoli interventi sul territorio toscano a favore della cittadinanza.

L’evento ha riscosso particolare interesse nei giovani e ha potuto rafforzare ancor di più l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine sul territorio, specificamente della componente aeronavale e territoriali per la tutela della legalità nei settori di servizio connessi con l’ambiente marino e ai traffici illegali connessi anche al mare, nonché ha incrementato la consapevolezza delle nuove generazioni sull’indispensabilità della salvaguardia dell’ambiente.