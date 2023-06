Premio letterario Mariella Gennai: i nomi di tutti i vincitori

Massa Marittima (Grosseto). E’ giunta al termine la 18^ edizione del premio letterario Mariella Gennai, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle province di Grosseto e Livorno e alla casa circondariale di Massa Marittima. Il premio viene organizzato ogni anno dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità, per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale.

La cerimonia

Venerdì pomeriggio si è svolta la cerimonia conclusiva con la premiazione dei vincitori, alla presenza dell’assessore alle pari opportunità Grazia Gucci e di Ambra Fontani, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità. “È stato per tutti i partecipanti un bel momento di festa – commenta l’assessore Grazia Gucci -, reso ancor più speciale dalla presenza di Pietro Resta, in arte WikiPedro, il famoso video -blogger fiorentino che è stato accolto con entusiasmo dai giovani protagonisti del concorso. WikiPedro ha raccontato ai ragazzi come ha iniziato la sua attività di video blogger ed ha risposto alle numerose domande, ha poi ribadito l’importanza dello studio e ha spronato i ragazzi ad impegnarsi per mettere a frutto i propri talenti, scoprire le proprie attitudini e coltivare le passioni.”

I premiati

Ecco tutti i premiati: per la categoria A (elaborati testuali), i vincitori della scuola primaria sono: Noemi Giannini dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, che ha presentato l’elaborato “Una particolarità in più”; Erda Ramanovska, dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, autrice del testo “Finalmente insieme”; Emma Ontani, della quinta A dell’Istituto Ccmprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, con l’elaborato “Dobbiamo pretendere di vivere in un mondo migliore non soltanto sognarlo”.

I segnalati della scuola primaria sono 3 alunni della quinta A dell’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi: Emily Rosi, con l’elaborato “Mai più”; Gaia Spinelli, con “Piccolo grande Guerriero”; Tommaso Martinozzi, con “Mio fratello Jacopo”.

I vincitori della scuola secondaria di primo grado: Claudio Andrea Masini, della classe II A dell’Istituto “Andrea Guardi” di Piombino, con l’elaborato testuale “Come un cerchio sull’acqua”; Maddalena Doria, della classe II B dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima, con “Benvenuti!”; Riccardo Maria Michelini, sempre della classe II B del “Breschi”, con l’elaborato “Banalità del bene” e “Banalità del male”.

I segnalati della scuola secondaria di primo grado: Elga Potini della classe III A dell’Istituto scolastico “Leopoldo di Lorena” di Roccastrada, con “La forza è donna”; Riccardo Marengo della classe II F della scuola “A Buggiani” di Follonica, con l’elaborato “Un passo indietro per andare avanti”; Clara Conti della classe IIIA dell’Istituto scolastico “Leopoldo di Lorena” di Roccastrada, con “Nato due volte”.

I vincitori della scuola secondaria di secondo grado: Denise Cornelio della classe IV E dell’Istituto comprensivo “Bernardino Lott”i di Massa Marittima, con l’elaborato “Il mio mondo migliore”; Alessandro Fabbri, della III D del Polo liceale “Pietro Aldi” di Grosseto -Liceo scientifico “Guglielmo Marconi”, con il testo “Evocativo infinito irreale”; Anna Rombai della III L dell’Iis “Bernardino Lotti”, con “Caro mondo, cari umani”.

I segnalati della scuola secondaria di secondo grado: Martina Capuano, della classe prima L dell’Itis “B. Lotti”, con l’elaborato “La fase”; Gaia Martellini, della IV C dell’Iis “B. Lotti” di Massa Marittima, con “Seconda vita”; Simona Trusendi della classe quinta del Liceo Classico Giovanni Chelli di Grosseto, con l’elaborato “Caro diario, cosa si fa quando la guerra diventa un volto?”

Vincitore per la casa circondariale di Massa Marittima Pietro Francesco De Paolo, con “La danza lenta della vita”

Vincitore della sezione B – Elaborati audiovisivi: la classe prima E dell’Istituto comprensivo Roccastrada, plesso di Ribolla, con “Strano straniero”.