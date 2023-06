Fine anno scolastico: gli studenti inaugurano il murales dedicato a don Milani

Follonica (Grosseto). Grande festa giovedì 8 giugno alla scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Follonica.

Le insegnanti e gli insegnanti hanno organizzato il saluto di fine anno scolastico e inaugurato il murales realizzato in occasione del centenario della nascita di Don Milani. Sotto la direzione artistica delle insegnanti Valentina Cappelli e Catia Governatori, i bambini insieme a tutte le maestre del plesso hanno progettato, disegnato e colorato un’intera parete esterna della scuola.

Per l’occasione è stato invitato Piero Cantini, un alunno del priore, che durante la mattina ha incontrato i bambini e le bambine delle classi seconde, terze, quarte e quinte e parlato della scuola di Barbiana, una scuola aperta a tutti, e in particolare ai più poveri, e aperta tutti i giorni, 365 giorni all’anno, sette giorni su sette. Nella scuola di Barbiana non c’erano voti, pagelle o bocciature: l’importante era lo studio e l’informazione perché solo chi conosceva diventava padrone della parola e cittadino sovrano.

E come nella parete della scuola di don Milani c’era attaccato un cartello con scritto “I care”, così nel murales troneggia la scritta “I care”, perché anche qui, in questa scuola, le insegnanti hanno a cuore, importa loro e si prendono cura dei loro piccoli alunni e piccole alunne. Alla presenza di Piero, del Sindaco Benini, dell’assessore Mirjam Giorgieri, dell’assessore Barbara Catalani, del presidente del Rotary Salvatore Acquilino e della dirigente Paola Brunello, gli alunni si sono poi esibiti con canti che hanno concluso degnamente una lunga giornata piena di emozioni e soddisfazioni.