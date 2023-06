“Tanti Geppetti tanti Pinocchi”: i pensionati di Cna festeggiano i piccoli vincitori del concorso

Grosseto. Un momento gioioso di confronto e una merenda tutti insieme per festeggiare i vincitori dell’ultima edizione del concorso “Tanti Geppetti tanti Pinocchi“, promosso dai pensionati di Cna Toscana, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pescia e la collaborazione della Fondazione nazionale “Carlo Collodi” e rivolto alle scuole della regione.

L’incontro

Dopo la gita al parco di Collodi, dove si sono svolte le premiazioni ufficiali, i pensionati di Cna Grosseto hanno incontrato di nuovo gli alunni della terza classe della scuola primaria “Carlo Sabatini” di Istia d’Ombrone (Istituto comprensivo Grosseto 6), che con la loro opera si sono aggiudicati il primo premio della loro categoria.

“Siamo molto contenti che anche quest’anno una scuola del territorio abbia ottenuto il primo premio in una manifestazione regionale – commenta Lidio Del Pasqua, presidente di Cna pensionati di Grosseto -. I bambini, con l’aiuto delle insegnanti, hanno lavorato su temi importanti come il futuro e la sostenibilità”.

Gli alunni, infatti, hanno realizzato una scatola, piena di disegni che rappresentano sogni e buoni propositi nella speranza che possano diventare “buone pratiche” condivise da tutti gli abitanti del pianeta: un modo per far sì che tutti i “Pinocchi” si trasformino in “bambini veri”, ovvero in cittadini giusti, consapevoli e rispettosi della terra.

Presenti all’incontro di oggi anche il direttore di Cna Grosseto, Anna Rita Bramerini, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Grosseto 6, Verena Tassinari, oltre alle docenti che hanno accompagnato i bambini in questo percorso e ai rappresentanti di Cna pensionati Grosseto.

Nella foto: gli alunni con le docenti, la dirigente scolastica, il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini e il presidente dei pensionati di Cna Lidio Del Pasqua