“Matematica in festa”: premiati gli studenti protagonisti ai Campionati internazionali

Follonica (Grosseto). Matematica in festa, tra numeri e divertimento. Succede all’Istituto comprensivo Follonica 1 dove, nei giorni scorsi, le ragazze e i ragazzi che si sono distinti ai Campionati internazionali dei giochi matematici dell’Università Bocconi sono stati premiati in una cerimonia dal titolo “Matematica in festa“.

L’iniziativa si è svolta alla presenza della dirigente Elisa Ciaffone, dei docenti di matematica della scuola scuola secondaria “Pacioli” di via Gorizia e delle insegnanti di matematica delle classi IV e V delle scuole primarie “Calvino”, “Cimarosa” e “Rodari”.

“Anche quest’anno, le nostre alunne e i nostri alunni hanno risposto con entusiasmo ai Giochi matematici – è il commento della dirigente del Comprensivo Follonica 1, Elisa Ciaffone –. In tanti hanno partecipato e tutti hanno raggiunto ottimi risultati. Dietro al successo dei ragazzi e delle ragazze c’è il lavoro costante dei docenti di matematica che, con il loro impegno quotidiano in classe, fatto anche di strategie didattiche accattivanti e innovative, riescono a stimolare le capacità intuitive di ciascuno, favorendo l’acquisizione di un metodo efficace per risolvere situazioni problematiche. Ma soprattutto riescono a far amare la matematica”.

Tutti i partecipanti sono stati premiati nella cerimonia dal titolo “Matematica in festa“, che si è svolta nella sede della scuola media “Pacioli” di via Gorizia.

I premiati

Questi i nomi dei premiati.

Per la competizione “Giochi d’Autunno”, che si è svolta in presenza il 22 novembre 2022 e ha coinvolto le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della secondaria di primo grado:

Categoria C2, classi terze della secondaria di primo grado

Filippo Buti, classe III B;

Diego Panaro, classe III B;

Giulio Guidi, classe III A.

Categoria C1, classi seconde della secondaria di primo grado

Carlotta Noemi Biagioni, classe II B;

Giulia Isolàni, classe II C;

Virginia Pretolani, classe II C.

Categoria C1, classi prime della secondaria di primo grado

Amelia Caturellli, classe I C;

Carlotta Vanni, classe I A;

Alessia Lori, classe I D.

Categoria CE, classi quinte della scuola primaria

Eleonora Cantini, classe V B, plesso “Cimarosa”;

Benedetta Coppola, classe V A, plesso “Cimarosa”;

Letizia Pellegrini, classe V A, plesso “Cimarosa”.

Categoria CE classi quarte della scuola primaria

Samuele Costabile, classe IV A, plesso “Calvino”;

Lea Villani, classe IV A, plesso “Calvino”;

Luca Dessì, classe IV A, plesso “Calvino”.

Per i Campionati internazionali di giochi matematici rivolti soltanto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, sono invece risultati premiati, in quanto ammessi alle semifinali svolte in presenza il 18 marzo scorso nella sede di Pisa, i seguenti concorrenti della scuola secondaria Pacioli

Categoria C1- Classe 1^ e 2^:

Virginia Pretolani, classe II C;

Andrea Bellaveglia, classe I A;

Elio Garbato, classe I A;

Carlotta Vanni, classe I A;

Amelia Caturelli, classe I C;

Federica Calosi, classe I D;

Daniele Mancini, classe I D.

Categoria C2- Classe 3^:

Giulio Guidi, classe III A.

Complimenti da parte dell’Istituto comprensivo alle alunne Carlotta Noemi Biagioni, della classe II B della “Pacioli”, e Alessia Lori, della classe I D della “Pacioli”, che si sono qualificate per la finale nazionale dei Campionati di giochi matematici e hanno partecipato alla gara nazionale a Milano nella sede dell’Università Bocconi.