Fine anno scolastico: spettacolo degli studenti in piazza

Follonica (Grosseto). Ieri, mercoledì 7 giugno, dalle 14.30 in piazza Vittorio Veneto, a Follonica, tutte le classi della scuola primaria “Bruno Buozzi” hanno realizzato una performance di fronte a genitori, nonni, amici al cospetto dei loro docenti, della responsabile di plesso, Marta Vinciarelli, e della collaboratrice del dirigente, la professoressa Monica Grandi.

Le classi prime e le classi terze hanno cantato, raccontando nelle loro canzoni il loro percorso didattico sulla legalità.

Le classi quarte, con un look rock, hanno cantato e ballato canzoni rock dagli anni ’50 ai giorni nostri con un medley.

La classe quinta, con un look Eighties, ha rievocato gli anni Ottanta con canti e balli del periodo.

La classe seconda ha fatto un percorso di scrittura creativa con “Se io fossi un albero” e ha portato in scena un abstract del testo avvolti dai suoi alberi immaginari disegnati su cartoncini.

Tantissimi i genitori intervenuti allo spettacolo, che hanno applaudito, sorriso e pianto nel vedere i loro figli che, disinvolti, si esibivano con la loro classe sotto la guida dei loro docenti.

Le maestre hanno pensato di portare la scuola, come l’anno scorso, fuori dal loro cortile, nel mezzo della città, affinché tutta la comunità follonichese potesse vedere e partecipare a quanto messo in scena. L’idea di una scuola aperta all’esterno, una scuola che vive ed interagisce con la comunità in cui si trova è un’idea di scuola che l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” sta portando avanti da anni con i Christmas Carols, le letture ad alta voce in varie parti della città, i laboratori di musica itineranti , l’utilizzo delle aule all’aperto e le attività didattiche nel parco dell’ex Ilva.