Fine anno scolastico: giornata di premiazioni per gli studenti eccellenti

Follonica (Grosseto). L’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica ieri ha premiato gli alunni eccellenti delle quinte di “Don Milani” e” Buozzi” e delle prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”.

I premiati

Sono stati premiati tutti e 102 gli alunni che hanno sostenuto con successo gli esami Trinity Gese dalle professoresse di inglese Grandi, Mischi e Massai.

Quindi, sono stati premiati gli alunni che sono arrivati secondi a livello regionale alla gara di vela ad Antignano.

Poi le alunne delle seconde e terze medie, che hanno fatto parte della squadra di calcetto femminile, vincitrice a livello provinciale.

Anche il vincitore del concorso Lions, un manifesto per la pace, ha avuto il suo premio, chi ha vinto nella creazione del bozzetto per il carro del carnevale e chi è arrivato primo e secondo nell’Istituto ai giochi matematici di autunno.

La classe II B dell’”Arrigo Bugiani” ha avuto, come riconoscimento del premio vinto per le attività di prevenzione al bullismo e per la vittoria del concorso a livello nazionale del Cai, una coppa che la classe ha esibito orgogliosamente.

Quindi la I B, la III E e la III B sono state premiate per la bravura e l’entusiasmo che hanno profuso nella performance dello spettacolo teatrale di fine anno. Tre coppe anche per loro.

Tutti i partecipanti al corso di latino hanno avuto un riconoscimento per l’impegno che hanno messo in un corso extracurriculare non obbligatorio, ma che hanno frequentato con tanta serietà.

Tutti gli alunni hanno avuto come ricordo una medaglia con il logo dell’Istituto e dell’anno scolastico che si sta concludendo.

Hanno partecipato alla premiazione, oltre alle tre professoresse di inglese, la professoressa Gaeta, la professoressa Romano, la professoressa Torlaschi, la professoressa Galati e l’immancabile professor Rosadoni che con la sua intensa attività sportiva coinvolge tantissimi alunni in una varietà enorme di sport. Ha partecipato, graditissima, Carol Collins, la madrelingua che ha preparato i ragazzi dei grades più alti integrando le sue lezioni con quelle delle docenti di inglese di lingua italiana.

In tutto 150 medaglie, 4 coppe: l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” ha voluto riconoscere l’impegno e il merito di chi si è messo in gioco, ha partecipato e spesso ha avuto successo con lo scopo di motivare gli alunni ad affrontare esami e sfide preparandoli al mondo degli adulti che li aspetta.