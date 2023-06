“Elisir d’amore”: gli studenti in scena al Teatro Moderno

Grosseto. Il 30 maggio scorso, al teatro Moderno di Grosseto, le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, dell’Istituto comprensivo Grosseto 1 “A. Manzi”, hanno tenuto uno spettacolo teatrale e musicale dal titolo “Elisir d’amore“, a conclusione di un progetto didattico curricolare realizzato nel II quadrimestre del presente anno scolastico.

Lo spettacolo

La rappresentazione è una rielaborazione delle musiche e riduzione del libretto di F. Romani in un atto dell’opera lirica “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti del 1832 e la progettazione e la realizzazione hanno previsto un lavoro di squadra tra alunni e docenti della scuola, come attori, strumentisti in orchestra (corso ad indirizzo musicale classe di violino, pianoforte, flauto traverso, chitarra, anche con uso di percussioni), coristi, scenografi, ballerini.

L’orchestra degli alunni del corso ad indirizzo musicale ha eseguito anche brani di altro genere:”Mission impossible” (Danny Elfman), “Mamma mia” (Andersson, Ulvaeus, Anderson) e il Valzer di Sostakovic. Lo spettacolo è terminato con l’esecuzione cantata e suonata dell’Inno d’Italia da parte di tutti i presenti.

“Un ringraziamento particolare al Comune di Grosseto per la collaborazione e il patrocinio concesso che ha permesso la manifestazione alla presenza delle famiglie e la ripresa delle attività musicali e teatrali per gli alunni della ‘Leonardo da Vinci’ dopo il lungo fermo dovuto alla pandemia da Covid – si legge in una nota dell’Istituto comprensivo -. I ragazzi e le ragazze hanno provato forti emozioni sul palco del Moderno, lo spettacolo ha permesso loro di manifestare delle emozioni e anche di conoscere un genere musicale , quello dell’opera lirica, classico, ma attuale nella sua espressività . Un ringraziamento anche alla dirigente scolastica, dott.ssa Barbara Bernardini, a tutto il personale scolastico, alle famiglie e a tutti i nostri giovani”.