“Misteri in erba”: ecco le classi vincitrici del premio letterario

Manciano (Grosseto). Questa mattina, martedì 6 giugno, al Nuovo Cinema di Manciano, sono state premiate le classi vincitrici della seconda edizione del premio letterario di racconti brevi “Manciano: misteri in erba”, a cui hanno partecipato le classi di Manciano, Saturnia e Marsiliana della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”.

Il concorso è stato organizzato e patrocinato dal Comune di Manciano, in collaborazione con Incipit associazione Ets di Grosseto e con il supporto logistico della biblioteca comunale “Antonio Morvidi”.

La giuria

Le opere sono state valutate da una giuria, presieduta dallo scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi, della quale hanno fatto parte l’assessore all’istruzione Daniela Vignali, la bibliotecaria Francesca Lotti, gli scrittori David Berti, Laura Giorgi e Costanza Ghezzi e la professoressa Cecilia Ballini, dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”. Nel dettaglio hanno partecipato 11 classi (oltre 150 alunni e alunne di Manciano, Marsiliana e Saturnia), con 9 racconti. Quattro classi hanno partecipato in coppia, perchè numericamente contenute.

La premiazione

Ecco le classi classificate.

Prima classificata: classe I A di Manciano con il racconto “Il salto fatale”.

Seconde classificate: classi II e III di Marsiliana con il racconto “Un giallo di classe”.

Terza classificata: classe I B di Manciano con il racconto “Il mistero della lettera”.

Ecco gli altri racconti in gara: “Figlio del dolore” della II A di Manciano; “Il colpo di grazia” della III B di Manciano; “Giù la maschera” della I di Marsiliana; “Un’ombra dal passato” della III di Saturnia; “Cerca di scegliere meglio” della III A di Manciano; “La quiete prima del delitto” della I e della II di Saturnia.

“Portare a termine un progetto nel quale si è creduto – spiega il giudice e scrittore Carlo Legaluppi – costituisce sempre motivo di grande soddisfazione. Ancor di più quando si tocca con mano, come nel premio ‘Manciano: misteri in erba’, l’impegno profuso e la qualità dei racconti realizzati dalle classi della secondaria di primo grado del comune di Manciano. Il mio plauso convinto va quindi alle studentesse, agli studenti e agli insegnanti che hanno svolto il ruolo di tutor, auspicando di ritrovarci presto per dare vita alla terza edizione”.

“Complimenti a tutti i ragazzi – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Manciano, Daniela Vignali – che si sono impegnati a fondo per realizzare i loro lavori e ai loro insegnanti. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e che hanno reso possibile questo percorso”.

“I progetti di qualità come questo letterario – aggiunge il sindaco di Manciano, Mirco Morini – non si sono arrestati con la pandemia, anzi hanno avuto ancor più forza di riprendere da dove si era lasciato. Le classi del territorio hanno risposto con entusiasmo e passione. Il premio coincide con la fine dell’anno scolastico e colgo dunque l’occasione per augurare a tutti, studenti e insegnanti, buone e meritate vacanze”.