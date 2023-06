Progetto Birba: iniziativa finale del progetto contro le barriere architettoniche

Grosseto. Il progetto Birba (“Bambini in ricerca barriere architettoniche”), promosso dalla Polizia Municipale di Grosseto, con la collaborazione della Consulta e del Garante comunale per la disabilità e delle sedi locali dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – giunge al termine.

L’iniziativa finale

L’iniziativa si concluderà mercoledì 7 giugno con una giornata in cui tutte le classi si ritroveranno nel centro storico e, con l’ausilio della Polizia Municipale, si recheranno per le varie vie “rilevando” quei comportamenti che ostacolano la circolazione delle persone diversamente abili. La giornata, alla quale parteciperanno le autorità locali, si concluderà con la premiazione di tutte le classi con la consegna di targhe/attestati ricordo.

Il programma

Ore 8.15 -8.30: ritrovo delle classi in piazza Dante.

Ore 8.35: saluto delle autorità in piazza Duomo. Parteciperanno il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna; l’assessore alla sicurezza, Riccardo Megale; il presidente dell’Automobile club Grosseto, Mauro Minoletti; Valentina Corsetti, presidente della Consulta comunale per la disabilità, l’Ispettore Roberto Galloni in rappresentanza della Polizia Municipale.

Ore 9.00: uscita in centro

Ore 11.00: ritrovo alla Sala Eden per le premiazioni e i saluti.