Massa Marittima, il libro vincitore del concorso “Scelto da noi”

Si chiude la ventinovesima edizione del premio letterario “Scelto da noi”: i bambini di quarta e quinta elementare dell’istituto comprensivo Don Curzio Breschi si sono espressi scegliendo il libro vincitore che è “Figli dello stesso cielo. Il razzismo e il colonialismo raccontati ai ragazzi”, scritto da Igiaba Scego.

Quest’anno, in attesa dell’incontro con la scrittrice Igiaba Scego che si svolgerà nei prossimi mesi, i bambini dell’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima, Valpiana, Prata, Monterotondo Marittimo, Montieri e Boccheggiano hanno realizzato una mostra collettiva dal titolo “No Razzismo, No Guerra, Sì alla Pace e ai Diritti Umani” che sarà esposta dal 7 giugno fino al 30 settembre alla Biblioteca comunale durante gli orari di apertura.

Intanto gli organizzatori pensano alla prossima edizione, la trentesima, per la quale è prevista una novità: a scegliere la cinquina di libri da far leggere nelle scuole non sarà la giuria ma i giovani lettori che nello spazio 0-13 della biblioteca, per tutta l’estate, troveranno “La valigia di Scelto da noi” con tutti i libri candidati al concorso. Le future classi IV e V dell’Istituto comprensivo Don Curzio Breschi potranno recarsi in biblioteca durante tutta l’estate per votare i 5 libri che vorrebbero leggere durante l’anno scolastico 2023/2024.

A fine estate le maestre e le bibliotecarie prenderanno visione dei libri più votati.

“Il premio nasce nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della Biblioteca comunale Gaetano Badii” – spiega Irene Marconi, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Massa Marittima – “con la finalità di promuovere la lettura presso gli alunni della scuola primaria. E’ un premio longevo e affermato, ormai riconosciuto a livello nazionale come uno più prestigiosi concorsi di letteratura per l’infanzia, che registra ogni anno l’adesione di importanti case editrici e di autori di assoluto livello.”

Hanno partecipato a questa edizione del concorso 54 libri tra i quali lo scorso settembre è stata selezionata dalla giuria la cinquina proposta durante l’anno scolastico in lettura agli alunni: Roberto Morgese, “Zocrate e le ombre nella caverna“, Piemme, 2021; Igiaba Scego, “Figli dello stesso cielo. Il razzismo e il colonialismo raccontati ai ragazzi”, Piemme, 2021; Anna Vivarelli, “La casa delle meraviglie”, Feltrinelli, 2021; Anna Cabeza, “Le sorelle Scappellotto e il mistero della cacca di cane abbandonata”, Albe edizioni, 2021; Nadia Levato, “Yole alla conquista della sgrammatica”, Errekappa, 2021.

Tra questi è risultato vincitore il libro di Igiaba Scego che ha ottenuto 870 voti. All’autrice andrà un compenso di 1000 euro.

“Figli dello stesso cielo” racconta il sogno di Igiaba durante il quale incontra il nonno Omar, che non ha mai conosciuto ma solo visto in fotografia. Omar la porta in un viaggio lungo la storia per raccontarle cosa significava vivere nella Somalia sotto il colonialismo italiano, quello ottocentesco e imperialista e quello del ventennio fascista, e in che modo l’eredità razzista impregni ancora le nostre città e la nostra cultura. Un libro che racconta ai ragazzi cosa è stato il colonialismo e come quella pagina triste della storia italiana, a lungo nascosta e negata, abbia ripercussioni anche sulla vita odierna nostra e dei tanti cittadini italiani di origine africana o che dall’Africa sono appena arrivati e stanno cercando di trovare nel nostro paese una nuova casa.

Igiaba Scego nasce a Roma nel 1974 da genitori somali, ha conseguito un dottorato in Pedagogia e ora si occupa di giornalismo, scrittura sia per adulti che per bambini e di ricerca. Igiaba Scego è molto impegnata nel dibattito pubblico sul tema dei diritti dei migranti e dei loro figli. Con la sua scrittura mira anche a contrastare stereotipi e luoghi comuni sulla migrazione, spesso alimentati dai media. È tra i sostenitori del blog ALMA (Alzo La Mano Adesso).

Il suo racconto “Salsicce” ha vinto il premio Eks&tra nel 2003 ed è stato poi pubblicato in “Pecore nere” (Roma-Bari, Laterza, 2005). Con Ingy Mubiayi ha curato le interviste a giovani figli di immigrati dal titolo “Quando nasci è una roulette” (Milano, Terre di mezzo, 2007) e con Rino Bianchi il volume “Roma negata” (Roma, Ediesse, 2014). Tra le altre sue pubblicazioni segnaliamo anche “Rhoda” (Roma, Sinnos, 2004), “Oltre Babilonia” (Roma, Donzelli, 2008), “Adua” (Firenze, Giunti, 2015).

Consigliabili a ragazzi sono il memoir “La mia casa è dove sono” (Milano, Rizzoli, 2010, ripubblicato da Loescher nel 2012) e “La nomade che amava Alfred Hitchcock” (Roma, Sinnos, 2003), storia ispirata dalla madre dell’autrice. Per bambini ha pubblicato “Prestami le ali. Storia di Clara la rinoceronte” (Rrose Sélavy, Tolentino, MC, 2017).

Nel 2020 esce per Bompiani “La linea del colore”, storia di un’artista nera che alla fine del XIX secolo sfida il razzismo e il maschilismo che vorrebbero tarpare le ali al suo desiderio di indipendenza e libertà. Nel 2021 con Piemme pubblica “Figli dello Stesso cielo”. Nel 2023 scrive il suo ultimo libro “Cassandra a Mogadiscio” risultato tra i libri candidati della LXXVII edizione del Premio Strega.