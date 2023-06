“ArteAmbiente 2023”: si conclude nelle scuole il progetto dell’associazione Abc

Grosseto. Una manifestazione finale che, quest’anno, si terrà nelle singole scuole coinvolte per concludere il progetto ‘ArteAmbiente 2023’ organizzato dall’associazione Abc Aps, presieduta da Fiorita Bernieri e la cui attività è coordinata dall’ex direttore didattico Enrico Pompeano. Un progetto che punta ad educare i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia alla creatività e che ha coinvolto varie scuole facenti parte dei comuni di Grosseto, di Massa Marittima e di Campagnatico.

“Educare alla creatività significa costruire la capacità di andare al di là del dato – afferma la presidente Bernieri -, di trasformarlo dandogli significati sempre diversi. Significa vivere e pensare esperienze che esaltino la capacità di ascolto e che permettano di trasgredire l’apparente per percepire gli ‘infiniti come’ della realtà. Le esperienze laboratoriali di educazione all’arte proposte durante questo anno scolastico hanno permesso ai nostri ragazzi di costruire prospettive di ‘avventura’, da intendersi come ’aperture al nuovo’, all’interno di contesti di laboratorio sereni e rassicuranti. Attraverso le varie proposte, svolte in ogni classe che ha aderito al progetto ‘ArteAmbiente’, i bambini hanno sperimentato, modificato, ripetuto, costruito, immaginato e ideato le loro opere e giocando con le forme, i colori e le linee sono cresciuti sia come artisti che come individui”.

Il titolo di quest’anno dato al progetto è stato ‘Idea natura’. “Un titolo che abbiamo scelto – commenta il coordinatore Enrico Pompeano – sollecitati dalle conseguenze che i cambiamenti climatici stanno creando nell’intero pianeta. Il periodo che stiamo vivendo è profondamente segnato dal riscaldamento globale, con effetti devastanti soprattutto in agricoltura, e dalla crisi energetica, perciò volgere l’attenzione alla natura per dare più forza e coscienza al nostro rapporto con essa appare di vitale importanza per l’umanità e, soprattutto, per il futuro dei nostri figli e nipoti. Quest’anno, pertanto, per dare un contributo verso l’accrescimento in positivo del rapporto con la natura è stato dato spazio alle tematiche relazionali che si concretizzano nelle modalità con cui si stabiliscono i legami tra gli esseri umani e la natura”.

