“Rispetto per le diversità”: flash mob degli studenti

Follonica (Grosseto). Un flashmob più volte rimandato a causa del maltempo che gli alunni dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica hanno realizzato oggi sotto un meraviglioso sole di giugno.

Tutte le classi della scuola primaria “Don Milani“, con magliette di mille colori, e gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”, tutti in bianco: II F, I D e II D hanno urlato i loro slogan in inglese, spagnolo e italiano tratti da citazioni famose : “Be yourself, everyone else in already taken”……..”Donde no hay amor, no te demores”…… “The tongue has no bones but can break the heart”…… “No one can make you feel inferior without your consent”……”Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere”……. “Solo se riusciremo a vedere l’universo come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo”, “La bellezza del cosmo è data non solo dalla unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell’unità.”

Il flash mob

Slogan e frasi che i docenti hanno utilizzato per trattare con i ragazzi il tema della diversità, dell’accettazione dell’altro, della necessità di non avere pregiudizi. L’attività svolta in collaborazione con la Commissione per le politiche di genere del Comune di Follonica è stata accolta con entusiasmo e motivazione da docenti ed alunni. I ragazzi, ai quali è stata donata una fascia arcobaleno dalla presidente Chiara Marchetti, hanno urlato i loro slogan consapevoli di cosa significassero tra gli applausi dei genitori e dopo tutti insieme hanno cantato “Girotondo intorno al mondo”, della quale hanno dovuto eseguire il bis a gran richiesta, mentre un enorme striscione prodotto dalla II D della “Bugiani passava”: “Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one”.

Un momento di condivisione di obiettivi , di voglia di stare insieme, sorridere e prendersi per mano : anche questa è la scuola.