Studenti delle superiori e dell’università: bonus del Comune per il trasporto pubblico

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato anche quest’anno il bando per il sostegno alle famiglie con figli che studiano alla scuola superiore o all’università.

Il rimborso

In particolare, la misura prevede la possibilità di richiedere un rimborso sul trasporto pubblico per gli studenti delle scuole superiori, tramite presentazione della documentazione sulle spese effettivamente sostenute. Prevista inoltre l’erogazione dei bonus fino ad un massimo di 500 euro a domanda per gli studenti residenti a Monterotondo Marittimo e iscritti nell’anno 2022-2023 ad un corso di laurea universitario triennale o quinquennale, o iscritti a corsi o master post – laurea, organizzati da Its, atenei universitari o scuole secondarie di secondo grado.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo, con questa misura, sostiene il diritto all’istruzione – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – attraverso un piccolo aiuto agli studenti che stanno proseguendo il loro percorso di studi alla scuola superiore e all’università, nella consapevolezza di quanto l’acquisizione di competenze sia fondamentale per costruire il proprio futuro lavorativo“.

Le domande

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line accedendo con autenticazione Spid allo sportello telematico entro le ore 12 del 31 luglio 2023.

Ecco il link allo sportello telematico: https://www.halleyweb.com/c053027/po/po_login.php

Il bando integrale e la relativa documentazione sono consultabili al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/05/Risborso-spese-trasporto-studenti-e-bonus-studenti-universitari-a.s.-2022-2023.html

Informazioni: ufficio anagrafe, piano terra del palazzo comunale (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12), tel. 0566.906351, e-mail info@comune.monterotondomarittimo.gr.it.