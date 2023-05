A spasso con Selvans per scoprire il territorio: ecco le iniziative di promozione turistica

Scansano (Grosseto). La guida speciale sarà Selvans, divinità etrusca protettrice dei boschi, sguardo fiero e portamento risoluto, mantello sulla spalla e roncola stretta in mano, come lo ritrae il bronzetto ritrovato a Ghiaccio Forte.

Giovedì primo giugno al via le attività di educazione al patrimonio culturale a cura di Museia – Laboratorio di cultura museale dell’Università di Pisa, con la responsabile professoressa Antonella Gioli: le classi IV e V della scuola primaria di Pomonte scopriranno luoghi, bellezze e storie tra le vie del paese di Scansano e il Museo archeologico e del vino del Palazzo Pretorio (Mavipp) per ammirare i reperti archeologici trovati nei tanti siti scoperti sul territorio comunale e approfondire la storia millenaria della produzione vitivinicola, perno importante dell’economia locale. A condurle sarà l’assegnista Sara Bruni dell’Università di Pisa.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco Maria Bice Ginesi e l’assessora all’Istruzione Irene Terzaroli – è far cresce nei nostri ragazzi il senso di appartenenza e sviluppare il sentimento di cura per questo luogo unico e le sue ricchezze”.

Il progetto

Il progetto – denominato “Con Selvans dal museo al paesaggio sulle tracce della viticultura antica, valorizzazione e mediazione del patrimonio culturale di Scansano” – è nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale e le Università di Pisa e Siena e sarà realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del Consorzio del Morellino di Scansano.

Il 3 giugno è in programma una visita guidata all’insediamento di Ghiaccio Forte e al vigneto sperimentale dove crescono i cloni delle viti coltivate in età etrusca e romana nella valle dell’Albegna, l’escursione di arche-enotracking sarà guidata dall’archeologo Marco Firmati, direttore del Mavipp, e si concluderà con una degustazione a cura della Ses, Scuola europea sommelier.

Gli incontri con i commercianti

A metà mese, invece, sono fissati due appuntamenti formativi per i commercianti del territorio, grazie alla collaborazione con il Ccn, Centro commerciale naturale di Scansano. “Anche in questo caso – spiegano Ginesi e Terzaroli – l’obiettivo è diffondere conoscenza ed amore per i beni comuni così da coinvolgere nella promozione del territorio anche chi vi lavora”.

La prima data sarà il 12 giugno, in questa occasione il dottor Marco Firmati guiderà la visita a Ghiaccio Forte e al vigneto sperimentale un pubblico diverso, curioso di apprendere per divulgare.

Il 19 giugno sarà il momento per i commercianti di essere i protagonisti della passeggiata per il centro storico e la visita al Museo a conduzione della dottoressa Sara Bruni per conto dell’Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Per l’inizio della stagione turistica estiva una nuova cartellonistica urbana e brochure digitali e cartacee accoglieranno e orienteranno i turisti con preziosi consigli di visita al centro storico e al vasto territorio comunale. A Ghiaccio Forte è previsto il rifacimento dei pannelli che illustrano i reperti archeologici, in paese dei totem a valorizzare i luoghi della cultura attraverso immagini.