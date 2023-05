“Premio Calvino per le scuole”, consegnati i riconoscimenti agli studenti: tutti i premiati

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con una premiazione suddivisa su due date, questa mattina e lo scorso giovedì, in piazza Orto del Lilli a Castiglione della Pescaia sono stati presentati i vincitori del “Premio Calvino per le scuole“, rassegna organizzata dall’amministrazione comunale per ricordare l’illustre artista nell’anno del centenario della sua nascita.

Ad Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani ed europei del ‘900, il Comune di Castiglione della Pescaia sta dedicando una serie di eventi lungo tutto l’arco dell’anno e gli conferirà la cittadinanza onoraria postuma il prossimo 15 ottobre, giorno della sua nascita, durante un Consiglio comunale.

La commissione

La commissione che ha valutato i migliori disegni realizzati dagli alunni dell’Istituto comprensivo “Orsino Orsini” era composta dal sindaco Elena Nappi, dal dirigente scolastico Angelo Salvatore Costarella, dalla bibliotecaria Patrizia Guidi, dalla giornalista Francesca Ciardiello e dal managing director di Studio Kalimero marketing & comunicazione Marco Gasparri.

«Una bellissima esperienza – ha detto soddisfatto il sindaco Elena Nappi, che segue personalmente le politiche culturali dell’amministrazione comunale –, estendo il mio grazie, oltre ai partecipanti che hanno realizzato dei meravigliosi disegni, anche al lavoro degli insegnanti, da subito al nostro fianco per la conduzione e la perfetta riuscita di questo appuntamento».

«Come sindaco, ma soprattutto da docente, ho potuto verificare ancora una volta quanto sia immenso il contributo offerto da Calvino alla cultura. La forza delle sue opere colpisce immediatamente l’animo di chi decide di entrare nel mondo da lui rappresentato ed una conferma ci è arrivata chiaramente durante il lavoro della commissione giudicatrice. Gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Castiglione della Pescaia – conclude Nappi – hanno avuto la capacità e la creatività, attraverso il disegno, di portarci dentro le fiabe ed i romanzi assegnati e lo hanno fatto con un impeccabile riscontro sulla trama del racconto»

Gli studenti premiati

Sono stati premiati: Francesco Palomba, Ricky Sioli, Lorenzo Borracelli, Yuxuan Wang, Ginevra Fioravanti, Greta Grassi, Alina Galca, Peter Akpukpula Godwill. Ai vincitori è stato consegnato un buono acquisto in libri del valore di cento euro da spendere nella libreria Mondadori della cittadina costiera. Tutti i disegni faranno parte della scenografia della “Festa di Pian di Rocca”, in programma sabato 7 e domenica 8 ottobre. Inoltre, uno dei lavori vincitori diventerà il 3° premio del concorso letterario “Città di Grosseto: Amori sui Generis”, sezione “Italo Calvino”, che si terrà a gennaio del prossimo anno.