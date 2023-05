La biodiversità marina entra a scuola: il Santuario Pelagos e i cetacei raccontati ai bambini

Scarlino (Grosseto). Dal 2017 il Comune di Scarlino aderisce alla Carta di partenariato del Santuario Pelagos. L’accordo coinvolge i Comuni che si affacciano tra l’Italia, il Principato di Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini che frequentano la zona, ampia più di 87mila chilometri quadrati.

La formazione

Per raccontare ai piccoli questo importante progetto, il Comune di Scarlino ha organizzato oggi, martedì 30 maggio, una giornata di formazione con l’educatore ambientale Mario Matteucci della cooperativa Nuova Maremma, dedicata agli studenti della scuola primaria del capoluogo: l’iniziativa “D’accordo per i cetacei… proteggiamoli”, ha lo scopo di ampliare la conoscenza dei bambini sul tema della biodiversità marina illustrando nello specifico le modalità e le finalità promosse dal Santuario Pelagos.

Con la sottoscrizione dell’accordo, il Comune di Scarlino ha costantemente promosso e aderito a iniziative ambientali volte alla salvaguardia delle specie marine per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare sul fenomeno dei rifiuti dispersi in mare, uno dei primi e più importanti pericoli per l’ecosistema marino.

Nella foto: il sindaco Francesca Travison e l’educatore ambientale Mario Matteucci della cooperativa Nuova Maremma