“Ride the Wave”: il Nautico apre le porte dell’istituto per illustrare il progetto

Porto Santo Stefano (Grosseto). “Scuola aperta al Nautico” questa mattina per l’evento finale del Progetto Erasmus+ “Ride the Wave”, di cui l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano è stato protagonista insieme ad un Istituto nautico greco, grazie alla collaborazione con l’associazione Marevivo Onlus e l’associazione greca Helmepa.

Il progetto

Il progetto, iniziato lo scorso 15 giugno, ha previsto la preparazione di percorsi didattici per introdurre nei programmi scolastici degli Istituti Nautici europei gli argomenti della Ocean and Climate Literacy, che consentono di avere un quadro scientificamente più corretto del ruolo che gli oceani ed i mari hanno per il pianeta, per la lotta al cambiamento climatico, per la conservazione della biodiversità, per il lavoro e le opportunità offerte ai giovani dalla Blue Economy e per la salute di tutti, coinvolgendo le classi seconde, terze e quinte dell’istituto.

L’open day

Durante la mattinata, apertasi con il discorso della Dirigente Scolastica Luisa Filippini, sono state presentate le attività didattiche svolte durante l’anno scolastico, le giornate di pulizia spiaggia ed inaugurati i murales realizzati dagli alunni, da Francesco Solari che, non solo ha dato il suo contributo dipingendo un pannello sulla facciata dell’istituto, ma supportando gli studenti, consigliandoli e dando anche suggerimenti pratici sulle tecniche di realizzazione. Il murales sul lato dell’ingresso è stato realizzato invece dal writer locale Edoardo Figata.

L’open day è stata anche un’occasione per festeggiare il Women in Maritime Day (Giornata internazionale per le donne marittime, istituita dall’Imo nel 2021) che celebra le donne nel settore marittimo ed ha lo scopo di promuovere il reclutamento, il mantenimento e l’occupazione continua delle donne nel settore, la cui ricorrenza è il 18 maggio ma che, per ragioni organizzative, si è deciso di celebrare oggi.

Le ex alunne

Il Nautico ha invitato per l’occasione le ex alunne che hanno intrapreso la carriera marittima, che che hanno raccontato i loro percorsi di studio e di lavoro a terra e a bordo. In particolare erano presenti Giuia Carboni, specializzanda in ingegneria navale, Teresa Picchianti, allievo ufficiale, Antonia Prundeanu, primo ufficiale; mentre Aurora De Tommasi, Alice Testardi e Carolina Rossi che, per motivi lavorativi, non sono riuscite ad essere presenti, hanno inviato un video per raccontare la loro esperienza.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della giornata, oltre a Marisa Ceccarelli, progettista e divulgatrice di Marevivo, il primo cittadino di Monte Argentario Arturo Cerulli, il neo assessore alle politiche del mare Michele Vaiani, il presidente dell’Associazione Marittimi Argentario, il primo luogotenente Francesco Impronta, oltre agli studenti dell’istituto ed alcuni della Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Monte Argentario.

L’evento si è concluso con la proiezione di un video per salutare gli studenti del nautico greco e la tradizionale foto di gruppo.