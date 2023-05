Educazione ambientale: studenti e volontari ripuliscono la spiaggia

Grosseto. Guanti e sacchetti alla mano e tanta voglia di darsi da fare, senza mai dimenticare il sorriso: sono i ragazzi del Liceo statale “Antonio Rosmini” di Grosseto, che hanno dato vita a una sessione straordinaria di pulizia della spiaggia presso l’area Le Marze.

L’iniziativa di educazione ambientale, promossa dalla scuola e patrocinata dall’assessorato all’ambiente del Comune di Grosseto, ha visto la partecipazione attiva di 23 ragazzi della classe III H, a indirizzo economico sociale, accompagnati dai loro docenti Marco Martini e Marilena Simoncelli.

Gli studenti hanno potuto contare sul prezioso contributo di 8 volontari del gruppo “Pulizia arenile e pineta”, oltre al fondamentale supporto logistico dal camping Le Marze, che ha fornito accesso alla spiaggia e ai parcheggi.

La pulizia

In poche ore di lavoro, sono stati raccolti 26 sacchi da 120 litri ciasciuno pieni, perlopiù, di mozziconi e plastica. Oltre ai diversi rifiuti spiaggiati, sono stati ritrovati anche una ruota di un autotreno, un frigorifero, pezzi di natanti e reti da pesca, frutto delle mareggiate invernali.

I rifiuti raccolti sono stati trasportati e smaltiti da Sei Toscana S.r.l, il cui servizio era stato messo gratuitamente a disposizione dal Comune di Grosseto.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli, si sono mostrati soddisfatti: “L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità, per i ragazzi coinvolti, per contribuire attivamente alla salvaguardia del prezioso patrimonio naturale della nostra zona. Siamo consapevoli dell’importanza del tema e, per questo, continueremo a promuovere iniziative ispirate alla sostenibilità ambientale, per far sì che si possa alimentare una consapevolezza maggiore. Ringraziamo i ragazzi, i docenti e i volontari per aver contribuito a rendere il nostro litorale ancora più bello e accogliente”.