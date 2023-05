“Sulla strada… per non dimenticare!”, terminato il concorso: gli studenti premiati

Follonica (Grosseto). Sono arrivati 89 locandine e 40 elaborati scritti. Il secondo concorso sulla sicurezza stradale del Forum di volontariato di Follonica rivolto alle classi terze della scuola secondarie di primo grado di Follonica, Gavorrano e Scarlino è stato un successo. Gli studenti dovevano realizzare una locandina o un elaborato scritto sul tema della sicurezza stradale.

Il concorso ha come finalità la sensibilizzazione sui tema della sicurezza stradale e dei comportamenti e stili di vita corretti: i giovani possono diventare così promotori del messaggio veicolato dall’iniziativa in famiglia e con gli amici.

Gli studenti premiati

Ed ecco tutti i premiati: nella categoria degli elaborati grafici le menzioni speciali sono state consegnate a Fabio Agresti (Mariotti, Scarlino), Andrea Bollini (Bugiani, Follonica), Corrado Pammolli (Pacioli, Follonica), Giulia Rossi (Bugiani, Follonica), Martina Taipi (Pacioli, Follonica), Federico Tonnarelli (Pacioli, Follonica), Paolo Libero Turrini (Mariotti, Scarlino). Le menzioni d’onore sono andate a Yan Palii della classe III C e a Giulio Colella della classe III B della Pacioli. Nella stessa categoria il terzo premio è stato vinto da Daria Rodogno della classe III A della Pacioli, il secondo premio da Alice Nardelli della III B della stessa scuola, mentre il primo premio è stato consegnato a Rebecca Guercia della classe III A della Pascoli di Gavorrano.

Menzioni d’onore per la categoria degli elaborati testuali sono state consegnate poi a Lorenzo Biagiucci della classe III B e a Noemi Simeone della classe III A di Scarlino. Per gli elaborati scritti il terzo premio è stato consegnato a Davide Lushka della classe III A di Scarlino, la seconda classificata è Stefania Speckert della stessa classe, e il primo premio è andato a Laura Esperto della classe III B, sempre di Scarlino.

«Gli elaborati dei ragazzi ci hanno commosso, abbiamo notato l’impegno e l’attenzione verso un tema che per noi, come amministratori, è di fondamentale importanza – dichiarano Francesca Travison, sindaco di Scarlino, e Mirjam Giorgieri, assessore alla mobilità di Follonica –: la sicurezza sulle strade rappresenta un argomento da affrontare sin dalla scuola, perché i ragazzi prendano coscienza di quelle che sono le buone pratiche sulla strada per essere dei cittadini consapevoli domani. Ringraziamo il Forum del volontariato, le nostre scuole e tutti quelli che hanno reso possibile questa iniziativa».