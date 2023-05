Colline Metallifere, i Comuni aderiscono a “Nidi Gratis”: come richiedere i contributi

Colline Metallifere (Grosseto). Con decreto dirigenziale 10911 del 23 maggio scorso, la Regione Toscana ha accettato la richiesta di inserimento rispetto alla misura “Nidi Gratis” fatta dal Servizio istruzione dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere per i nidi di infanzia dei comuni di Roccastrada (Freccia Azzurra e Santa Barbara), Massa Marittima (Orso Bruno e Ciuchino Mandarino) e Monterotondo Marittimo (Fumacchio) .

L’iniziativa, denominata appunto “Nidi Gratis”, è una misura introdotta dalla Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo sociale europeo, che si pone l’obiettivo di garantire la gratuità dei nidi di infanzia ad una vasta platea di beneficiari.

Le domande

L’inserimento di queste strutture tra quelle ammesse a livello regionale permette così alle famiglie che vi hanno presentato domanda di iscrizione di poter fare richiesta di accesso al contributo a partire dalle 9 del 29 maggio fino alle 18 del 30 giugno 2023.

L’istanza potrà essere presentata solo in forma telematica attraverso l’applicativo regionale che si trova al link https://www.regione.toscana.it/scuola/app-NidiGratis, accedendo con tessera sanitaria attivata o smart card abilitata come carta nazionale dei servizi (Cns) o ancora Cie (Carta di identità elettronica) o Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e seguendo le istruzioni che è possibile trovare nella guida per la presentazione della domanda, nella sezione “Nidi Gratis” del sito della Regione Toscana, al link https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis .

E’ già possibile formulare quesiti in merito alla misura regionale Nidi Gratis mediante l’indirizzo di posta elettronica nidigratis@regione.toscana.it .