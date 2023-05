Trinity exams: 222 alunni maremmani ottengono il certificato in lingua inglese

Follonica (Grosseto). Grande ritorno alla normalità, in questo anno scolastico, con il progetto dei Trinity Exams Gese in presenza all’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, a Follonica.

I docenti di lingua inglese dell’Istituto hanno riproposto questo anno scolastico gli esami Trinity agli alunni del quinto anno delle scuole primarie dell’Istituto (“Don Milani” e “Bruno Buozzi”) e a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani”. I docenti hanno atteso di potere fare di nuovo gli esami in presenza perchè, essendo un esame basato sul listening e lo speaking, hanno tutti condiviso che l’esame in presenza, il contatto di persona con il madrelingua era fondamentale. Questo anno inoltre l’Istituto ha affiancato alla preparazione dei docenti italiani di lnglese la preparazione di una docente madrelingua, Carol Collins, che con entusiasmo e grande motivazione ha lavorato in team con il corpo docente della scuola, entusiasmando i ragazzi e proponendo attività che hanno coinvolto ed affascinato gli alunni.

Venerdì scorso l’Istituto aveva sperimentato per la prima volta l’attività dello spettacolo in inglese dei Trinity Stars :i bambini delle due scuole di infanzia de Il Fontino e I Melograni si sono esibiti davanti all’esaminatore Trinity e sono stati premiati con le Star Awards.

Lunedì 22 maggio e martedì 23 Maggio il Trinity Examiner ha esaminato 102 alunni della scuola che si erano preparati attenendosi al Syllabus dei trinity Exams Gese di vario livello (1,2,3,4) e, alla fine, nel feedback che ha fatto ai docenti che li avevano preparati, si è congratulato per la competenza comunicativa degli alunni e delle alunne, per il loro entusiasmo e la loro motivazione allo studio della lingua straniera e per ultimo, ma molto importante, per la loro capacità di interagire in modo appropriato con una persona per loro sconosciuta e di lingua straniera.

Nel grade 4 poi gli alunni e le alunne hanno dimostrato grande capacità di conversare su argomenti di vita comune, esprimere opinioni e rivolgere domande all’interlocutore in modo appropriato e pertinente. Competenze che vanno aldilà della competenza comunicativa in lingua inglese e che si costruiscono nel tempo, al quale concorrono tutte le discipline del curriculum scolastico.

Le certificazioni Trinity Gese Graded examinations in spoken English (abilità orali) sono riconosciute in Italia e all’estero come attestazione di conoscenza e competenza della lingua inglese.

La certificazione di lingua inglese Trinity può essere utilizzata nel periodo scolastico come credito formativo all’esame di Stato secondo la normativa vigente e nel curriculum dello studente introdotto dal Ministero dell’Istruzione; in ambito universitario, come credito da esibire in sostituzione del test di idoneità alla lingua inglese, quando previsto dal corso di laurea, o come requisito di accesso; in ambito professionale, per ottenere punti all’interno di un concorso e per valorizzare il proprio curriculum vitae.

Quindi un importante step nel percorso scolastico dei ragazzi, un’esperienza da ricordare e ripetere procedendo nei vari grades dell’esame.

Complimenti a tutti i 222 alunni della scuola certificati e premiati che si sono cimentati in questa attività così importante per la formazione di un cittadino consapevole e partecipe alla vita sociale.

Gli esami Trinity di lingua inglese sono allineati al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer) dai livelli pre-A1 a C2.