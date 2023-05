“Rinascimento artigiano”: tre giorni di eventi al Cassero

Grosseto. A Grosseto, alle Casette cinquecentesche del Cassero, tre giorni dedicati alla rinascita dell’artigianato artistico: da venerdì 26 a domenica 28 maggio, si svolgerà l’evento dal titolo “Rinascimento artigiano. Moda, bottega orafa e sostenibilità. Tra le geometrie della natura e i giardini d’artista“, promosso da Confartigianato Imprese Grosseto e dal Polo Bianciardi, con il patrocinio di Formimpresa, Comune di Grosseto e Istituzione Le Mura.

La manifestazione rappresenta la tappa conclusiva del percorso di formazione trasversale (Ptco) dell’anno scolastico 2022-2023, promosso da Confartigianato Grosseto e Polo Bianciardi con i progetti “Bottega orafa: arti e mestieri – Laboratorio attivo di metalli ed oreficeria“ e “Moda e sostenibilità-Giardini d’artista nel territorio”, che hanno coinvolto gli studenti di quarta e di quinta del liceo artistico nella realizzazione di manufatti, durante i laboratori a scuola, condotti da quattro aziende artigiane del territorio: Cartesio di Anna Maria Cartella; Orafà di Laura Giusti; Creavi di Marzia Fidanza e Libertà Creativa di Dominga Tammone. Alla realizzazione dell’evento finale hanno collaborato anche gli studenti del grafico e del musicale.

Il programma

Il programma dei tre giorni prevede: venerdì 26 maggio, alle 15, l’apertura della mostra di gioielli tessuti e accessori realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo artistico Polo Bianciardi di Grosseto nell’ambito del progetto. La mostra resterà visitabile nei tre giorni con i seguenti orari: il venerdì fino alle 18.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 18.30.

Sabato 27 maggio, alle 9.30, è in programma il convegno dedicato al rinascimento artigiano. Interverranno: Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto; Gabriella A.M. Cartella, maestro d’arte orafa di Cartesio laboratorio e design di Grosseto; Giovanni Boccia, direttore di Fondazione Germozzi – Confartigianato Imprese e formazione di sistema; Marco De Santis, consulente e coach aziendale; Mariella Ciani, ambasciatrice di Epale; Barbara Rosini, dirigente del Polo Bianciardi. Modererà Francesca Ciardiello, giornalista. Alle 17 si terrà la sfilata di gioielli, tessuti e accessori realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Liceo artistico Polo Bianciardi di Grosseto.

“Con questi progetti Confartigianato si pone l’obiettivo di avvicinare due mondi ancora troppo distanti nel nostro Paese, la scuola e l’impresa, e di farlo portando direttamente le artigiane e gli artigiani tra i banchi di scuola – afferma Cristina Frascati, direttore di Formimpresa di Confartigianato imprese Grosseto –, nella consapevolezza che il futuro dell’artigianato è nelle mani dei giovani. Con questo progetto lo scorso anno Confartigianato ha ottenuto il prestigioso Premio nazionale di Eccellenza duale. Il progetto di quest’anno lo abbiamo presentato all’Unione Europea per l’anno europeo delle competenze. La candidatura è stata accettata e siamo inseriti nel portale dedicato a tutti quei percorsi che portano all’acquisizione di competenze esperienziali. Abbiamo anche presentato la candidatura per il progetto ‘ConnActions’ di cooperazione bilaterale (Italia-Germania) che ha l’obiettivo di potenziare e sostenere reti bilaterali italo-tedesche di collaborazione, confronto e condivisione sulla tematica della formazione duale. La candidatura è stata accettata e siamo in attesa di capire con quale rete tedesca collaboreremo.”