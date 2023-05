“Street’s education”: arte, musica e sport animano il piazzale di Barbanella

Grosseto. Una grande festa di colori, arte, musica e sport si è svolta questa mattina, lunedì 22 maggio, nel piazzale di via De Amicis, nel quartiere di Barbanella, grazie al progetto “Street’s education“, realizzato dal Comune di Grosseto e del Coeso Società della Salute, con il contributo della Regione Toscana. Gli studenti dell’Istituto comprensivo 5 di Grosseto hanno preso parte a un evento che ha visto la presenza di writers e skaters di fama nazionale, per un “attacco d’arte” che si è svolto dalle 10 alle 12.

L’iniziativa è stata realizzata dalla cabina di regia del progetto, con la collaborazione del Comitato festeggiamenti di Barbanella, ed è la prima di una serie di azioni di riqualificazione urbana, che interesseranno vari luoghi di Grosseto e che coinvolgono, appunto, i più giovani con attività di educativa di strada.

“Un progetto entusiasmante e affascinante – dichiara il sindaco di di Grosseto, Antofrancesco Vivarelli Colonna –, che riesce a coniugare la necessità di valorizzare un quartiere che, da sempre, sta molto a cuore alla nostra città, con quella che è la capacità espressiva del ‘writing’ dei nostri giovani. Quando riusciamo a far partecipare in maniera proattiva i nostri giovani al miglioramento della città, enfatizzandone l’aspetto sociale, solidaristico e umano, abbiamo il migliore risultato che un’amministrazione si possa aspettare”.

“Continua – aggiunge l’assessore al sociale Sara Minozzi – il progetto che abbiamo avviato lo scorso anno con il Garibaldi. Questa è la prima delle giornate destinate alla riqualificazione delle aree, alla quale seguirà anche il Parco dell’Ombrone. L’entusiasmo dei bambini è forte e non possiamo che essere soddisfatti”.

“Street’s education” proseguirà tutta l’estate e si concluderà nel mese di settembre, con un altro momento di partecipazione e divertimento, sempre al piazzale De Amicis.

“Un momento per far vivere la città ai bambini e far capire alle nuovissime generazioni quanto sia importante riqualificare e rendere più vissute alcune aree – dichiara Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute -. Il nostro scopo è quello di portare tranquillità, sicurezza e vita, in una parte di Grosseto spesso poco presidiata. È un progetto molto importante e l’impegno che stanno portando avanti le scuole, sulla base degli intenti del Comune e con il supporto operativo del Coeso, è fondamentale. Per questo ringraziamo i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti bambini per il loro entusiasmo e la loro partecipazione”.

Dell’importanza della riqualificazione e dell’animazione di luoghi strategici ha parlato anche la consigliera regionale Donatella Spadi: “Questo è un progetto importante che la Regione Toscana non può che supportare – spiega la consigliera Spadi, che ha portato i saluti del presidente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo -. Un progetto che vede la comunità protagonista, che qui si riappropria dello spazio pubblico per rigenerarlo. Un progetto sociale che coinvolge grandi e bambini per vivere e valorizzare la città, un’iniziativa preziosa per trasmettere alle bambine e ai bambini l’importanza dello stare insieme”.

Per maggiori informazioni o per partecipare ai prossimi incontri, è possibile contattare la responsabile pedagogica del progetto per il Coeso, Francesca Pantalei, oppure scrivere a francescapantalei@libero.it.