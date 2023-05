Polo Bianciardi, il 75% dei docenti ha aderito all’assemblea dei sindacati: “Non c’è dialogo con la dirigenza”

Grosseto. Un’assemblea molto partecipata, quella che si è tenuta questa mattina, venerdì 19 maggio, al Polo Bianciardi di Grosseto. Hanno aderito, infatti, circa il 75 per cento del corpo docente alla riunione indetta dalle rsu della scuola, alla quale hanno partecipato i segretari generali di federazione delle organizzazioni sindacali provinciali.

“Sono stati molti i temi trattati – commentano i rappresentanti dei lavoratori –, a partire dalla difficoltà di dialogo con la dirigenza, che molti docenti lamentano, soprattutto circa il confronto su alcuni aspetti del contratto nazionale dei lavoratori”.

I segretari generali del settore scuola di Cgil, Cisl, Uil, Gilda, e Anief si attiveranno, nei prossimi giorni, per ottenere un colloquio con la dirigente scolastica, in modo da chiarire alcune posizioni. “Nel caso in cui non riscontrassimo risposte – dichiarano le organizzazioni sindacali – proporremo uno stato di agitazione”.

Nella foto: i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali, le rsu e il terminale associativo sindacale dell’istituto