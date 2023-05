Nidi d’infanzia comunali: pubblicata la graduatoria definitiva per l’ammissione

Grosseto. E’ possibile prendere visione delle liste dei punteggi definitivi, sezione “medie” e sezioni “grandi”, per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali, che sono reperibili sul sito del Comune di Grosseto al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-ai-nidi-comunali/

Gli utenti a cui è stato assegnato un posto in uno dei nidi d’infanzia indicati troveranno il nominativo della struttura accanto al proprio numero di protocollo. Coloro a cui non è assegnato alcun posto resteranno in attesa e potranno essere contattati in caso di rinuncia da parte di altri utenti.