Dal promontorio a Livorno: premiati gli studenti più meritevoli dell’Istituto Nautico

Livorno. Quattro studenti dell’Isis “Del Rosso – Da Verrazzano” di Porto Santo Stefano premiati tra gli studenti più meritevoli degli Istituti Nautici della Toscana.

Questo pomeriggio a Livorno, a bordo della motonave Moby Vincent, la cerimonia di consegna dell’attestato di riconoscimento, per l’impegno profuso negli studi e per gli eccellenti risultati ottenuti, agli studenti meritevoli, diplomatisi presso gli Istituti Tecnici – Trasporti e Logistica opzioni Conduzione del mezzo navale “CMN”, Conduzione apparati e impianti marittimi “CAIM” di Monte Argentario, Livorno, Massa Carrara e Viareggio nell’anno scolastico 2021/22.

L’istituto della provincia di Grosseto ha segnalato tra i diplomati CMN, Conduzione del mezzo navale, Aurora De Tommasi e Alessio Lunghi, presente alla cerimonia; tra i diplomati CAIM, Conduzione apparati e impianti marittimi, Daniel Alocci e Giovanni Cerulli, presente alla cerimonia, ai quali, oltre all’attestato di riconoscimento, è stato consegnato un portachiavi con il logo del Collegio Nazionale Capitani di L.C. & M. ed un abbonamento annuale a “Vita e mare”, la rivista ufficiale del Collegio Nazionale Capitani.

Dal promontorio, in rappresentanza dell’Istituto, era presente, come di consueto negli ultimi anni, il professor Roberto Vespasiani, docente di Scienze e Tecnologie Meccaniche, in qualità di delegato del Dirigente Scolastico, e Massimo Costanzo, vice delegato del Collegio Capitani e Macchinisti di Porto Santo Stefano.

Nella foto di copertina: da sinistra, Alessio Lunghi, l’ammiraglio Angora e Giovanni Cerulli