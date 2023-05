Festa della mamma: i bambini incentivano alla prevenzione grazie all’opuscolo di Insieme in Rosa

Grosseto. Ieri, domenica 14 maggio, 16mila bambini delle materne e studenti delle primarie e secondarie di primo grado hanno donato, insieme al loro regalino, un opuscolo alle loro mamme per invitarle a prendersi cura di loro stesse fin da giovani.

Si tratta di un progetto ideato da Insieme in Rosa onlus, grazie alla sensibilità del Provveditorato di Grosseto, dei dirigenti dei complessi scolastici della provincia, che hanno aderito, e delle insegnanti, che hanno così avuto la possibilità di parlare della prevenzione del tumore al seno, usando le parole più appropriate per le loro classi.

“Ringrazio di cuore le persone che hanno accolto l’iniziativa. Alle mamme ribadiamo una raccomandazione: seguite i consigli dei vostri bambini. Vogliatevi bene – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus -. Auguri anche a tutte quelle donne che sono mamme pur non avendo figli: mamme lo sono ugualmente nel cuore”.