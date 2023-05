AdF: gli studenti in visita al laboratorio di analisi del gestore idrico

Grosseto. 334 parametri controllati ogni giorno, 121.738 in totale, con oltre 4.515 prelievi sulle acque potabili: sono i numeri dei controlli effettuati nel 2022 da AdF. Sempre lo scorso anno, in primavera, AdF ha inaugurato il proprio laboratorio di analisi, situato in via Giordania a Grosseto, che oggi (11 maggio) ha aperto le porte agli studenti e alle studentesse della classe quinta dell’indirizzo in biotecnologie ambientali dell’Istituto “Monna Agnese” di Siena, i quali già la scorsa settimana si erano recati in visita all’impianto di depurazione di AdF in strada delle Tolfe, nel comune di Siena.

Un’esperienza nuova, dall’alto valore formativo, frutto della collaborazione tra l’istituto e l’azienda gestore del servizio idrico integrato. Una visita molto apprezzata dai ragazzi che, dopo i saluti del presidente di AdF Roberto Renai e dell’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari, hanno ascoltato con partecipazione e curiosità le spiegazioni e i racconti di chi ogni giorno lavora per garantire la qualità della risorsa idrica erogata.

“Proseguiamo la proficua collaborazione con l’Istituto ‘Monna Agnese’ di Siena, che ringrazio per aver creduto nel valore di questa attività – afferma il presidente di AdF, Roberto Renai –. In AdF crediamo fortemente nell’importanza dei progetti educativi e formativi e per questo apriamo alle nuove generazioni le porte dei nostri impianti, dei nostri laboratori, delle nostre sedi e delle sorgenti, promuovendo la sostenibilità ambientale, l’innovazione e l’uso consapevole della risorsa. Ai ragazzi dico: questa è la vostra azienda”.

Il laboratorio di analisi

Il laboratorio di analisi delle acque di AdF, con sede in via Giordania a Grosseto, è stato implementato con lo scopo di internalizzare tutti i campioni di acque reflue e acque destinate al consumo umano. È una struttura all’avanguardia, moderna e sostenibile, con i locali progettati tenendo presente il flusso dei campioni, così da evitare contaminazione tra di essi. La strumentazione è di ultima generazione e automatizzata, in modo da aumentare l’affidabilità e la precisione delle analisi, l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione e la protezione dei tecnici relativamente ad aspetti di sicurezza sul lavoro.