“Artigiani del futuro”: studenti e imprese si incontrano al Polo universitario

Grosseto. Si terrà lunedì 8 maggio la seconda edizione di “Artigiani del futuro”, l’incontro organizzato da Cna Grosseto nell’aula magna della Fondazione polo universitario di Grosseto, dalle 9 alle 12.30. L’associazione degli artigiani incontrerà tutti gli istituti che stanno partecipando al progetto per un confronto sulle sfide del futuro, tra bisogni professionali e relazione con il territorio.

Il programma

Durante la mattinata, dunque, con la presenza di numerosi relatori, istituzioni e delle scuole, Cna Grosseto presenta i risultati della seconda edizione dell’indagine realizzata in collaborazione con Simurg Ricerche, che ha coinvolto circa mille studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto, per capire quali sono i bisogni e progettare modalità di formazione innovativa per incrociare al meglio la domanda e l’offerta di lavoro.

Interverranno durante la mattinata Elena Dolci, responsabile Formazione di Cna Grosseto, Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione polo universitario grossetano, Moreno Toigo, di Simurg ricerche, che cura l’indagine con le scuole, e l’attore Giacomo Moscato, che racconterà ai presenti sei storie di imprese del territorio. Saranno presenti le imprese e i vertici di Cna Grosseto.