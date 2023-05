Un nuovo asilo nido in città: bando del Comune per l’affidamento del progetto

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha avviato la procedura di selezione per l’affidamento, tramite gara di appalto, dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di un nuovo asilo nido in via Statonia.

Il progetto

Il progetto, dal valore di oltre 1 milione di euro, è finanziato nell’ambito del Pnrr e rientra tra gli interventi destinati al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, educazione e cura per la prima infanzia sul territorio provinciale. La procedura è attualmente in fase di pubblicazione sulla piattaforma regionale Start attraverso cui saranno gestite le procedure di partecipazione e aggiudicazione. Il 18 maggio è il termine ultimo per la presentazione della domanda.

“La città che si preoccupa del benessere dei bambini – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è una città che investe nel proprio futuro. Il nostro obbiettivo è puntare al miglioramento dell’offerta educativa per questa fascia d’età, aumentando il numero di posti disponibili. In questo modo, potremo offrire un aiuto concreto e tangibile alle famiglie, e in particolare alle mamme, per conciliare più agevolmente vita familiare e professionale. Un altro piccolo grande passo per accrescere la qualità della vita di tutti i grossetani”.

“Procediamo senza sosta per rispettare i tempi previsti dal Pnrr per la costruzione di un’opera importante per la nostra comunità – proseguono l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore all’istruzione Angela Amante –. Si tratta di un investimento significativo che risponde a un’esigenza educativa e formativa che necessita di ambienti moderni e luoghi di nuova concezione”.