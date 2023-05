“Giovanisì in tour”: il camper arriva al Liceo Rosmini di Grosseto

Grosseto. Questa mattina tappa a Grosseto, per il camper di “Giovanisì in tour”, che sta attraversando tutte le province toscane per incontrare ragazze e ragazzi delle scuole toscane con lo scopo di fornire strumenti e informazioni utili, a partire dalle opportunità offerte nell’ambito del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, al fine di orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria.

Dalle 8.30, il mezzo con tutto lo staff a bordo è al Liceo Rosmini. È presente anche oggi il portavoce del presidente Giani Bernard Dika, accolto dalla dirigente scolastica Gloria Lamioni.

“Registriamo sorpresa da parte dei giovani – osserva Dika – nel vedere la Regione a scuola loro a bordo di un camper. È uno dei tanti modi che abbiamo scelto per incontrarli, con il tour dal vivo e sui social parlando con i loro linguaggi e sulle piattaforme più moderne innovando quotidianamente la comunicazione istituzionale. Giovanisì lega i concreti contenuti ad una buona comunicazione, un modello per tante pubbliche amministrazioni”.

“Ringrazio la Regione Toscana per aver scelto il nostro Liceo raccontando le opportunità concrete di formazione e lavoro ai nostri ragazzi – ha dichiarato Lamioni -. La scuola e tutte le istituzioni hanno il dovere di accompagnare i nostri ragazzi verso l’autonomia dalle loro famiglie”.

La prossima tappa di “Giovanisì in tour” è in programma domani. Il viaggio prosegue nella provincia di Grosseto, all’Isis Polo Amiata Ovest di Arcidosso.