La realtà delle piccole scuole in provincia di Grosseto: se ne parla in un incontro al Polo universitario

Grosseto. Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Polo universitario grossetano, il 13 maggio, nell’aula magna del Polo universitario, in via Ginori, a Grosseto, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, e Renata Mentasti, dirigente dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto, inaugureranno l’incontro tra le piccole scuole e la comunità educante del territorio provinciale. L’incontro formativo sarà un’occasione per le scuole di tutta la provincia per conoscere la Rete e le buone pratiche sperimentate nell’ambito dei gemellaggi e per approfondire alcuni temi e approcci educativi quali l’Outdoor Education, il Service Learning, l’Educazione finanziaria e la piattaforma eTwinning per la realizzazione di gemella virtuali.

Gli ospiti

Interverranno due ospiti d’eccellenza nel panorama scolastico italiano: Giuseppina Rita Mangione, responsabile di Indire Piccole scuole, che parlerà delle piccole scuole nel panorama internazionale, e Andrea Benassi, ricercatore Indire, che parlerà delle tecnologie immersive per la rete.

La Rete delle piccole scuole della provincia di Grosseto nasce per favorire la permanenza della scuola in territori geograficamente svantaggiati, consentendogli di continuare a svolgere la funzione di presidio educativo culturale, ma anche per sperimentare pratiche educative e didattiche innovative anche grazie alla collaborazione con i soggetti del territorio e le comunità locali.

La condivisione di proposte didattiche innovative e lo scambio di esperienze tra scuole gemellate consente di “allargare gli orizzonti” e far crescere le comunità educanti di quei territori, offrendosi al tempo stesso come proposte di buone pratiche replicabili in altre realtà interessate a conoscerle, attuarle e successivamente a divulgarle.

Per partecipare, registrarsi qui: https://forms.office.com/e/9tdh6B8eWW