“A scuola di Costituzione”: gli studenti presentano i loro lavori

Grosseto. Il terzo seminario del progetto “A scuola di Costituzione” si terrà alla Fondazione Polo universitario grossetano giovedì 4 maggio ed avrà come tema “Le conseguenze dell’articolo 2 della Costituzione sulla legislazione successiva”.

L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Corlito, referente del progetto per il Comitato per la democrazia costituzionale di Grosseto, e da Romeo Carusi, presidente della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto. La lezione magistrale verrà tenuta da Mauro Volpi, professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Perugia.

I lavori degli studenti

Seguirà l’esposizione dei lavori dei gruppi di studio di studentesse e studenti, che hanno approfondito i seguenti temi: la II E dell’Istituto “Leopoldo II di Lorena ” si è occupata del diritto alla vita e dell’eutanasia; si è divisa in 4 gruppi (1. situazione in Italia e all’estero; 2. Indisponibilità della vita e diritto alla vita; 3. la questione dal punto di vista religioso; 4. i fatti di cronaca); la II A dell’Istituto “Rosmini” si è occupata del diritto di asilo e si è divisa in 3 gruppi (1. aspetti giuridici; 2. i migranti e i fatti di Cutro; 3. le cause della migrazione); la III F del Liceo scientifico ha trattato il tema dei diritti inviolabili dell’uomo e i doveri della solidarietà e si è divisa in 3 gruppi (1. la Resistenza e la solidarietà; 2. la migrazione e i nuovi italiani; 3. l’art. 2 negli atti della Costituente).