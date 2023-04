“Metto in conto il mio futuro”: gli studenti a lezione di educazione finanziaria da Banca Tema

Grosseto. Sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’economia civile e diffondere l’educazione finanziaria cooperativa e mutualistica: con questi obiettivi FEduF (Abi), la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e Fondazione Tertio Millennio Ets (istituita nell’ambito del Credito Cooperativo) in collaborazione con Bcc del Garda (Brescia), Valpolicella Benaco Banca (Verona), CR Alto Garda Rovereto (Trento), Banca Tema (Grosseto) e Cassa Rurale e Artigiana di Castellana Grotte (Bari) hanno organizzato il progetto “Metto in conto il mio futuro”, l’iniziativa di educazione finanziaria dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale.

Ogni singola banca ha “adottato” una scuola secondaria di secondo grado del proprio territorio, ovvero l’Iis “Don Milani” di Montichiari (Brescia), l’Istituto “Tusini” di Bardolino (Verona), l’Icp Gardascuola di Arco (Trento) , l’Isis “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto e l’Iiss “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte (Bari) proponendo un ciclo di 3 incontri ciascuna. Al termine gli studenti di ciascun territorio si sono “sfidati”, mettendosi alla prova sui temi proposti durante gli incontri.

“L’economia civile e l’educazione finanziaria cooperativa e mutualistica possono essere il modello di riferimento per le nuove generazioni – spiega Giovanna Boggio Robutti, direttore generale di FEduF – perché il bisogno di partecipazione è forte e noi come FEduF riteniamo che promuovere la conoscenza di un diverso paradigma economico offra non solo un’opportunità didattica, ma possa far nascere sensibilità e competenze compatibili con un modello di sviluppo più equo e sostenibile”.

Il progetto

Il progetto didattico “Metto in conto il mio futuro – Alfabetizzazione finanziaria cooperativa e mutualistica” si rivolge alle classi III e IV presentando alle studentesse e agli studenti il valore del risparmio e l’importanza della pianificazione, elementi di finanza personale e le prospettive dell’economia civile e della cooperazione mutualistica di credito.

“Come Fondazione Tertio Millennio – sottolinea il presidente Alessandro Azzi – abbiamo voluto avviare questo percorso offrendo agli studenti anche argomenti di norma non compresi nei programmi scolastici, come la riscoperta del percorso culturale dell’economia civile, patrimonio del nostro Paese, e le sue filiazioni ideali come le banche cooperative di comunità e la loro distintività nel panorama bancario italiano ed europeo. Il tutto con un focus sull’uso responsabile del denaro e sull’importanza del risparmio”.

Banca Tema, in particolare, ha accompagnato in questo percorso gli studenti dell’Isis “Leopoldo II di Lorena” in questo percorso di educazione finanziaria, cooperativa e mutualistica sul territorio di Grosseto che ha visto “trionfare” nella sfida finale Elisa Bartalucci, prima classificata, Martina Stellacci, seconda classificata, e Sofia Creta, terza classificata.