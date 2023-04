Asili nido, al via le iscrizioni per il prossimo anno scolastico: come presentare la domanda

Colline Metallifere (Grosseto). Il Servizio associato Pubblica istruzione, con sede presso l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha approvato – con determinazione dirigenziale n. 559 del 17 aprile scorso, l’avviso pubblico di apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2023/2024 agli asili nido “Orso Bruno”, nel comune di Massa Marittima, “La Freccia Azzurra”, nel comune di Roccastrada, “Ciuchino Mandarino” a Massa Marittima, in località Tatti, e “Fumacchio” (comune di Monterotondo Marittimo).

Scadenza

E’ possibile iscriversi da oggi, venerdì 21 aprile, fino a lunedì 22 maggio 2023. Fino a quella data sono aperte le iscrizioni agli asili nido per i bambini che al 31 dicembre 2023 abbiano un’età compresa tra i 12 e i 36 mesi e per il “Ciuchino Mandarino” anche come Centro integrato per i bambini tra i 3 e i 6 anni e in regola con le vaccinazioni sanitarie. Sono inoltre ammessi di diritto i bambini che abbiano frequentato il nido d’infanzia durante l’anno educativo 2022/23, per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda d’iscrizione.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale telematico, a seguito di riconoscimento mediante Spid (identità digitale), al link https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/spid/index/pre-login.

Colui che compila la domanda, indicato nell’avviso come “genitore pagante“, riceverà il bollettino tramite mail e effettuerà il pagamento del servizio online mediante la piattaforma PagoPA (scaricando la relativa attestazione di pagamento). Per usufruire dei benefici tariffari si ricorda che è necessario, all’atto dell’iscrizione, dichiarare il valore Isee dei minorenni ed autorizzare l’ufficio a visionarlo mediante l’accesso al portale Inps dedicato. In caso di mancato possesso dell’Isee, verrà applicata la tariffa massima. Una volta approvata, la graduatoria verrà pubblicata sul sito https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home .

“Nidi Gratis”

Le famiglie che entreranno in graduatoria potranno decidere di fare domanda alla Regione Toscana per avere la possibilità di accedere al bonus regionale “Nidi Gratis“, al quale l’Unione di Comuni Colline Metallifere ha deciso di aderire con le strutture educative pubbliche “Orso Bruno”, “La Freccia Azzurra”, “Ciuchino Mandarino” e “Fumacchio” e con la struttura privata accreditata nel comune di Roccastrada “Santa Barbara”. Questa misura, introdotta dalla Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, ha l’obiettivo di permettere la gratuità dei nidi d’infanzia per una vasta platea di utenti.

Informazioni

Per maggiori informazioni sull’avviso di iscrizione al nido si prega di rivolgersi a:

Angela Zappi (tel. 0566.906247), mail angela.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it;

Rita Danti (tel. 0566.906319), mail rita.danti@unionecomunicollinemetallifere.it;

Lorella Cuni (tel. 0564.561229), mail: l.cuni@comune.roccastrada.gr.it;

Jari Ivano Iozzino (tel. 0566.906125), mail iozzino.jari@unionecomunicollinemetallifere.it .

Per chiarimenti sulla misura regionale “Nidi Gratis” è possibile contattare invece la Regione Toscana inviando una mail all’indirizzo nidigratis@regione.toscana.it .