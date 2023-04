Smart Future Academy: gli studenti grossetani alla scoperta delle professioni digitali

Grosseto. Smart Future Academy ha raggiunto la terza edizione nel territorio toscano di Grosseto e Livorno, il 20 aprile sarà il momento dell’evento dedicato al mondo del digitale: Speciale Digitale Maremma e Tirreno 2023 Online. Il digitale ha assunto un ruolo sempre più cruciale negli ultimi anni e anche il territorio della Maremma e del Tirreno è parte integrante per lo sviluppo degli aspetti economici, culturali e sociali del nostro Paese.

“L’avanzamento nel campo digitale rende la nostra società una moderna community sempre in crescita, in cui è possibile beneficiare di molti vantaggi che mirano non solo alla crescita comune, ma anche a quella personale – spiega Lilli Franceschetti, presidente di Smart Future Academy -. La digitalizzazione è anche uno strumento indispensabile che serve a garantire la veridicità delle informazioni, la partecipazione comune e la scelta delle proprie decisioni assumendosi ogni tipo di responsabilità”.

L’evento

L’evento, realizzato con la collaborazione e il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, mira a valorizzare le professioni del futuro appartenenti al mondo digitale e a far conoscere ai giovani studenti nuovi settori in espansione.

Lucio Cinà, Andrea Ciuti, Luca Finocchiaro, Andrea Bariselli, Elisabetta Scaturro, Riccardo Setti, Selena Stagi, Carolina Tedeschi racconteranno agli studenti delle scuole superiori le professioni digitali del futuro.

Gli speaker, coinvolti in un dialogo attivo con i ragazzi, offriranno agli studenti il racconto delle proprie esperienze e del percorso formativo, che li ha portati a diventare eccellenze nel loro settore di riferimento. I giovani potranno fare domande agli speaker e confrontarsi con loro sulle grandi tematiche del futuro, per comprendere meglio i propri sogni e il percorso che li porterà a realizzarli.

Tra di loro avremo figure professionali come content creator, digital strategist, digital promoter e Ceo di importanti start-up.

Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini Pcto.

Smart Future Academy Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, si svolge con il patrocinio delle principali associazioni datoriali: Coldiretti nazionale, Cna nazionale, Confcommercio nazionale, Confapi e Talent Garden ed in coordinamento con gli uffici scolastici territoriali; main partner illimity Bank, partner tecnico Camify.

L’iniziativa è in programma giovedì 20 aprile, dalle 9 alle 12, live su YouTube.

