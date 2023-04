Al via le le iscrizioni al nido d’infanzia comunale: ecco come fare domanda

Follonica (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Le Mimose” di Follonica per l’anno educativo 2023/24 per le bambine e i bambini che al 31 dicembre 2023 siano in età compresa tra i 12 e i 36 mesi e che siano in regola con le vaccinazioni sanitarie.

La priorità

Per l’accesso dei bambini al servizio sarà data priorità ai beneficiari della legge 104/92 e ai nuclei familiari in condizione di disagio sanitario, economico e sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

Gli ammessi di diritto

Sono ammessi di diritto i bambini che hanno frequentato il nido d’infanzia Le Mimose durante l’anno educativo 2022/23, per i quali deve comunque essere inoltrata la domanda di ammissione. La residenza nel Comune di Follonica costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione. I bambini non residenti nel Comune di Follonica potranno essere ammessi nel caso risultino posti disponibili dopo aver ammesso i residenti.

Le iscrizioni

Le iscrizioni – aperte dall’11 aprile al 13 maggio – dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite la piattaforma Ecivis al link https://follonica.ecivis.it/ECivisWEB/. Solo in casi di particolare necessità, sarà consentita la presentazione della domanda agli uffici socio educativi in via Roma 47 previo appuntamento (tel. 0566.59008 – mail: mdelviva@comune.follonica.gr.it).

La graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria, redatta secondo quanto previsto dai criteri di accesso ai Servizi comunali per l’infanzia, sarà pubblicata sull’albo pretorio on line sul sito internet www.comune.follonica.gr.it e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente.