Nuova scuola elementare: come verranno organizzate le classi in attesa dei lavori

Follonica (Grosseto). Lo scorso maggio l’amministrazione comunale di Follonica ha ottenuto dal Ministero dell’istruzione 1 milione e 800mila euro grazie ai fondi del Pnrr per ricostruire la scuola elementare “Rodari”, nel quartiere Senzuno. Per poter realizzare il progetto serve però del tempo e, in attesa del completamento dei lavori, le classi della scuola verranno spostate in altre sedi. Tutto è stato organizzato al meglio per evitare disagi ai bambini e alle bambine.

Il commento del sindaco

«Nei giorni scorsi abbiamo presentato il progetto della nuova scuola – spiega il sindaco Andrea Benini – e, per organizzare tutto al meglio, abbiamo già pensato all’anno scolastico 2023-24. Le classi della scuola “Rodari” resteranno all’interno dell’Istituto comprensivo Follonica 1: la prima, la seconda e la terza andranno nella scuola materna di via Marche, mentre la quarta e la quinta andranno nella scuola media “Pacioli”».

La scelta è stata portata avanti in totale condivisione con la dirigente scolastica Elisa Ciaffone: «La scelta di restare all’interno delle scuole del comprensivo favorisce i lavori in continuità con le scuole secondarie di primo grado e con la scuola dell’infanzia. I bambini di Senzuno restano comunque nel quartiere o nelle immediate vicinanze».

Cronoprogramma

L’accordo di concessione della nuova scuola è stato sottoscritto nel 2022 e prevede che la progettazione esecutiva venga fatta entro il 10 luglio 2023. L’affidamento dei lavori dovrà invece essere fatto entro il 20 settembre 2023 e l’avvio entro il 31 marzo 2024. Il cronoprogramma prevede che la conclusione dei lavori debba avvenire entro il 31 marzo 2026 e il collaudo della struttura entro 30 giugno 2026.