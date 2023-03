“Nidi gratis”: il Comune aderisce al progetto della Regione Toscana

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia aderisce a “Nidi gratis“, il progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 2023/2024.

Il bando

Sul sito istituzionale dell’ente, al link http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, è presente l’avviso pubblico che permetterà all’amministrazione comunale di individuare i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati presenti sul territorio comunale interessati all’adesione al progetto.

Il commento di sindaco e assessore

«Il nido gratis – spiegano Elena Nappi e Sandra Mucciarini, sindaco e assessore delegato a seguire i servizi al cittadino – è uno degli importanti obbiettivi raggiunti da questa amministrazione, un risultato di grande valore per tutta la collettività castiglionese perché andiamo incontro alle famiglie con aiuti concreti e utili sia per non far rinunciare alla socializzazione ai propri bambini, che per aiutare le mamme a non interrompere la propria attività lavorativa».

I legali rappresentanti interessati potranno aderire all’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia compilando la domanda di adesione, corredata dall’atto unilaterale di impegno. Per ulteriori informazioni, scrivere all’indirizzo e-mail c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Il progetto

La Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del Fondo sociale europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie.

I nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35.000 euro.

Lo sconto regionale si applica alle famiglie a cui viene assegnato, per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, fino ad un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11).

Lo sconto viene riconosciuto per la quota che eccede il contributo rimborsabile da parte dell’ Inps pari a 272,72 euro nel caso di Isee da 0 fino a 25.000 euro. Di 227,27 euro nel caso di Isee da 25.000,01 euro fino a 35.000 euro.

L’importo massimo riconoscibile ammonta a un massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024. Ciascuna famiglia potrà beneficiare di uno sconto fino ad un massimo di 5.800,00 euro. L’importo della tariffa che supera 800,00 euro mensili resta a carico del richiedente.

Informazioni

Tutte le informazioni saranno rese disponibili in un apposito bando che sarà approvato e reso disponibile alle famiglie sempre sul sito del Comune e la domanda potrà essere effettuata esclusivamente on line sull’applicativo regionale orientativamente da fine maggio a fine giugno.